В свердловской полиции идут разбирательства из-за ошибки в административном деле Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вчера получил от полиции уведомление о возбуждении против него административного дела за участие в январских акциях протеста в защиту Навального. Однако в документах была допущена юридическая ошибка: Ройзману вменяется нарушение по части 5 статьи 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения», но такого пункта в Административном кодексе не существует. Стоит отметить, что на остальных участников несогласованных митингов полиция составляла протоколы по статье 20.2 КоАП.

«Я ничего подписывать не стал. Там и в наименовании [административного дела] ошибка была, и еще куча грамматических ошибок. Наверное, просто волновались [когда составляли]. Видимо, в таком виде эти документы передадут в суд. Будет очень интересный юридический прецедент», – прокомментировал «Новому Дню» Евгений Ройзман.

В пресс-службе городского УМВД агентству пояснили, что постановление Ройзману вручали не сотрудники екатеринбургской полиции. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данному вопросу пока воздержался «до получения официальных итогов разбирательства».

Несогласованные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Полиция задержала на шествиях больше ста человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

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