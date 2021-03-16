Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Кольцово

Евгения Ройзмана сегодня задержали в аэропорту Кольцово. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на политика, на него составили два административных протокола за акции в поддержку Навального 23 и 31 января. На звонки корреспондента «Нового дня» экс-мэр Екатеринбурга не ответил.

В ОВД-Инфо уточняют, что Ройзмана уже отпустили – то есть вероятно, речь идет не о задержании, а о беседе с полицией.

Добавим, в минувшую субботу Ройзман был в числе задержанных участников форума «Муниципальная Россия» в Москве. По итогам ему вменили статью 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации». Суд должен состояться на этой неделе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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