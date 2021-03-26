Полицейский заявил, что в деле Ройзмана не было ошибки в статье КоАП РФ

Представитель полицейского главка заявил «Новому Дню», что никакой ошибки в административном деле Евгения Ройзмана не было. Экс-мэра Екатеринбурга сегодня судят за участие в январских несанкционированных акциях в защиту Навального.

«Административное дело составлялось именно по той статье, которая сейчас рассматривается в суде, – это статья 20.2 КоАП РФ. Я вас уверяю, в процессуальных документах ошибки нет никакой. У нас все было верно изначально», – прокомментировал корреспонденту агентства замначальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД по Свердловской области Сергей Краснов.

Напомним, полицейские вручили Евгению Ройзману уведомление о возбуждении против него административного дела вечером 16 марта, когда он выходил из аэропорта Кольцово. Политик, по его словам, ничего подписывать не стал, но сфотографировал материалы дела. В них была юридическая ошибка: Ройзману вменялась часть 5 статьи 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения», но такого пункта в Административном кодексе не существует. В свердловской полиции не стали комментировать произошедшее, сообщив, что идет разбирательство. В итоге 18 марта в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступили материалы дела в отношении политика с уже «правильной» статьей 20.2 КоАП РФ – по ней судят всех участников несогласованных митингов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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