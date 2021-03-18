Евгения Ройзмана будут судить в конце марта

В следующую пятницу, 26 марта, в Октябрьском суде рассмотрят сразу два дела об административных правонарушениях в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщается на сайте суда, на обоих заседаниях речь будет идти об обвинении по одной и той же статье – ст. 20.2 ч.5 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция по ней предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Как сообщал «Новый День», вечером 16 марта полиция встретила Евгения Ройзмана в аэропорту Кольцово и вручила ему уведомление о возбуждении против него административного дела за участие в январских акциях протеста в защиту Навального. Однако в документах была допущена юридическая ошибка: Ройзману вменили нарушение по части 5 статьи 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения», но такого пункта в КоАП не существует, и Ройзман ничего подписывать не стал, заявив, что в документах слишком много ошибок. Очевидно, к моменту поступления дела в суд ошибку исправили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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