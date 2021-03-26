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Пятница, 26 марта 2021, 08:53 мск

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Ройзман ответил, пойдет ли на выборы

Евгений Ройзман ответил на вопрос корреспондента РИА «Новый День», есть ли у него мысли поучаствовать в этом году в выборах.

«Я понимаю, что происходит, – ответил Ройзман. – Мысли всякие есть, все события будут формировать отношение к происходящему. Посмотрим, время еще есть».

Напомним, сегодня бывшего мэра судят за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Перед началом заседания он успел пообщаться с журналистами.

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