Екатеринбуржцы о выборах: «Все решено за нас, нет смысла голосовать» (ВИДЕО)

До выборов депутатов Госдумы и свердловского заксобрания остается менее двух месяцев. «Новый День» провел уличный опрос на пешеходной улице Вайнера, чтобы выяснить, как екатеринбуржцы ориентируются в избирательной кампании. Оказалось, большинству людей выборы не очень-то и нужны.

Екатеринбуржцы о выборах

«За нас все решено, зачем голосовать? Я не пойду на выборы. Раньше ходил, потому что заставляли», – говорит молодой парень. «В принципе не хожу на выборы. Мне это неинтересно», – позиция девушки-промоутера. «Не пойду голосовать. Потому что уже разочаровалась во всем, не вижу смысла в выборах», – заявила еще одна горожанка.

Никто из опрошенных агентством не смог правильно ответить, кого именно будут выбирать свердловчане в сентябре. Многие уверены, что идут выборы губернатора, так как видели агитацию Куйвшева. Один мужчина предположил, что надо голосовать за депутатов гордумы.

Как уже сообщал «Новый День», с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и регионального заксобрания. Официально избирательная кампания началась в конце июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Погольский, Антон Отман

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