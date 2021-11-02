После правок Конституции в России меняют систему региональной власти. На очереди – реформа МСУ

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сегодня на заседании «Депутатской вертикали» презентовал свердловским депутатам проект нового федерального закона о принципах публичной власти в субъектах России. Новеллы принимаются после внесения поправок в Конституцию летом 2020 году и значительно меняют статус губернаторов и депутатов субъектов РФ. Документ был внесен в Госдуму в конце сентября, в первом чтении его будут рассматривать 9 ноября, а сейчас он обсуждается в регионах.

По словам Павла Крашенинникова, основная функция нового закона – отладить обратную связь между уровнями федеральной и региональной власти. Авторы законопроекта предлагают следующие изменения.

За высшим должностным лицом региона закрепляется наименование «глава», а не «губернатор», как принято сейчас. Крашенинников пояснил, что это не означает отмену губернаторов, и в силу исторических причин в некоторых регионах могут сохраняться прежние названия. Однако глава субъекта РФ не может именоваться президентом (против этой поправки официально выступили власти Татарстана, – прим. ред.).

Глава региона избирается либо гражданами, либо депутатами законодательного собрания (такая система сейчас действует в 10 регионах). Глава региона совмещает федеральный и региональный статус госслужащего. В связи с этим меняется мера ответственности. Президент может отстранить главу региона от должности в связи с утратой доверия (сейчас отставка губернатора с такой формулировкой возможна только если его уличили в коррупции), объявить предупреждение или выговор. Глава региона также отстраняется в случае, если законодательное собрание выразило ему недоверие, если руководитель не исполнил решение Конституционного суда, или если не принял меры в рамках своих полномочий. Например, получил выговор от президента, но ничего не сделал.

В случае отставки главы региона устанавливается порядок работы временно исполняющего его обязанности. У врио сохраняются все полномочия главы региона за исключением права распускать региональный парламент и быть инициатором изменений в устав субъекта РФ.

Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается на пять лет. По факту эта практика уже давно действует в России (срок работы губернатора устанавливают сами регионы), теперь это закрепляется в федеральном законе. Также снимается ограничение избираться на должность главы региона более двух сроков подряд. «Вопрос о допустимом количестве сроков главы региона стал дискуссионным. Мы просто убрали эту норму. Это означает, что решение будет принимать законодательное собрание», – пояснил Крашенинников.

В каждом субъекте РФ должно быть свое правительство как высший орган власти (сейчас есть не во всех регионах). Глава региона самостоятельно решает, назначить председателя правительство или возглавить его самому. Назначения региональных министров финансов, здравоохранения, образования и руководителей в сфере жилищной инспекции и строительного надзора согласовываются с Федерацией.

Все депутаты законодательного собрания становятся госслужащими, независимо от того, работают они на постоянной основе (то есть получают зарплату из бюджета) или непостоянной. Этот статус в том числе будет отражаться и на их пенсии. По аналогии с депутатами Госдумы и муниципалитетов региональные депутаты могут быть наказаны лишением должности в парламенте (сейчас такую меру ответственности применяют, если парламентарий сдал декларацию о доходах с недостоверными сведениями, – прим. ред.). Президент или глава региона могут распустить региональный парламент, если депутаты приняли закон, противоречащий Конституции и федеральному законодательству и не отменили его в течение полугода по решению суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свердловских депутатов взволновали только два пункта в федеральном законопроекте. Так, спикер заксо Людмила Бабушкина осталась недовольна определением регионального парламента как «представительный и единственный законодательный орган» в субъекте РФ. Она попросила оставить прежнюю формулировку «высший законодательный орган», но Павел Крашенинников вежливо отклонил эту просьбу. Второй момент был связан с сокращением сроков рассылки проектов федеральных законов, на которые собираются отзывы регионов, – с 30 до 15 дней. «Это нереально, у нас в большинстве случаев заксобрание собирается раз в месяц. Сначала должен собраться комитет, нужно создать рабочую группу, чтобы глубоко изучить документ», – возразила Людмила Бабушкина. Тут Крашенинников согласился подумать.

Приглашенных муниципальных депутатов больше интересовала судьба местного самоуправления. Они предлагали прописать в новом законе взаимоотношения между областью и муниципалитетами по аналогии Федерация – регионы. Более смело высказался бывший сенатор Аркадий Чернецкий: «Схематичные взаимоотношения региональной и муниципальной власти оставляют много вопросов. Обращу внимание на два момента. Первое – это гарантия финансового обеспечения разграничений полномочий между уровнями власти. Мы знаем, что идет огромное количество федеральных законов, пусть с небольшими, но постоянными нагрузками на региональные и местные бюджеты, но вопрос финансового подкрепления остается за скобками. Это нужно закрепить в жестких нормативных положениях. Второе – распоряжение муниципальной собственностью при передаче муниципальных полномочий на региональный уровень. Часто за скобки выносится вопрос земли. В силу хаотичного подхода к законодательству губернаторы сами решают эти вопросы, а это нужно закрепить в законе».

Павел Крашенинников отметил, что новый закон о местном самоуправлении уже находится в разработке. Он будет истекать из закона о региональной власти, который обсудили сегодня на «Депутатской вертикали». Предполагается, что новые правила в системе региональной власти вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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