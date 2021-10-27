В переписи населения за две недели поучаствовали треть свердловчан

Треть жителей Свердловской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Из них чуть более 30% выбрали возможность ответить на вопросы в режиме онлайн на портале «Госуслуги».

«Перепись должна охватить всех людей, которые живут на территории региона, включая мигрантов и тех, кто приехал учиться из соседних регионов», – рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Свердловсктата Елена Мугинова.Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября. Респондентам предлагается ответить на вопросы о возрасте, уровне образования, национальности, семейном положении, источниках дохода, условиях проживаниях. Заполнить анкету можно самостоятельно на «Госуслугах» или дождаться, когда домой придет переписчик. Волонтеры в основном работают с 10 утра до 8 часов вечера. Они обязаны иметь при себе удостоверение с голограммой, паспорт, жилет, шарф и сумку с символикой переписи. Переписчики заполняют анкету со слов респондента на планшетах. Но первые дни работы показали, что гаджеты иногда подводят волонтеров.

Жители многоквартирников в Екатеринбурге отмечают, что чаще встречают бумажные объявления на дверях, чем живых переписчиков. В объявлении горожан просят самостоятельно дойти до переписного участка. Кстати, те, кто участвуют в электронной переписи, получают QR-код, который также нужно показать переписчику. Без этого действия заполненная анкета на «Госуслугах» не будет учтена в системе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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