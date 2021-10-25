Перепись на «Госуслугах»: почему не избавит от визитеров и отправляет в Чечню

Жителей Екатеринбурга портал «Госуслуг» «отправляет» жить в Чеченскую республику, а между переписчиками и жителями квартир разгорелась битва под названием «Ты не пройдешь».

Несколько читателей «Нового Дня» рассказали корреспондентам, что Всероссийская перепись населения вызывает у них раздражение, потому что сайт «Госуслуг», где переписаться можно не впуская никого к себе, постоянно ломается.

«Он не дает мне выбрать место рождения, – негодует читательница «Нового Дня» Татьяна Баркова. – Отправляет в какую-то Чеченскую республику. Я злюсь и закрываю страницу, но в дверь-то они все равно стучат. В другой раз он мне закончить не дал – отправляет на главную страницу и все».

Как сообщила «Новому Дню» врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, перепись на «Госуслугах» работает с любого устройства, будь то телефон или компьютер, однако пользователи сами нередко допускают ошибки, отчего сайт перестает отвечать. Как сообщила руководительница Свердловскстата, на вопросы нужно отвечать последовательно, не перепрыгивая с одного на другое.

«Надо очень внимательно выбирать ответы. С самого начала идти по списку – субъект, муниципальное образование, населенный пункт. По порядку, – поясняет нам Перунова. – Если есть совпадения, например, в названиях муниципального образования и населенного пункта, отмечаем все! Когда все по порядку отметили, переходите дальше – улица, дом и так далее. Обязательно из выпадающего списка. Нельзя скакать с вопроса на вопрос, и тогда все будет работать».

Другая проблема с переписью – нежелание людей пускать в ковидную пору в свою квартиру переписчиков.

«Я прошла опрос на Госуслугах, всех переписала из квартиры, мне пришел QR-код, который я должна предъявить переписчику, – возмущается в беседе с корреспондентом молодая мать Елена Коробова. – В чем смысл? Ко мне что так, что эдак, придет в квартиру незнакомый человек, который перед этим обошел еще сотню квартир. Я не привита, потому что кормлю грудью, да и просто подвергать семью опасности не хочу. Им даже обязательная вакцинация не нужна! В чем смысл «Госуслуг», если мне все равно нужно с кем-то контактировать? Я никого не пущу в себе в дом. Если эту информацию не примут в общую статистику, мне все равно. А если меня как-то поймают на лестнице, я быстро скроюсь в квартире со словами: «Ты не пройдешь», буду как Гендальф».

Как пояснила «Новому Дню» Антонина Перунова, без предъявления QR-кода система работать не будет, а данные не отобразятся.

«Если вы прошли перепись на «Госуслугах», вам присылают QR-код, который нельзя удалять, – поясняет руководительница Свердловскстата. – Его нужно предъявить пришедшему переписчику, или самостоятельно сходить на переписной участок. Это сделать необходимо, чтобы подтвердить фактический адрес проживания. Если этого не сделать, процедура остается незавершенной».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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