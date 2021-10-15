Стартовала Всероссийская перепись населения: участвовать можно дистанционно

Сегодня, 15 октября, началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли на год. И поучаствовать в этом глобальном опросе можно будет как по старинке, ответив на вопросы переписчика, так и дистанционно.

Возможность принять участие в переписи удаленно – главное новшество этого года. Это можно сделать на сайте госуслуг, учетная запись может быть как подтвержденная, так и стандартная. После прохождения опроса процедура не будет завершена: каждому участнику будет присвоен QR-код, который необходимо либо показать переписчику, либо принести на счетный участок, и только после его сканирования ваша перепись будет окончена. Важный нюанс: ответить на вопросы через «Госуслуги» можно только до 8 ноября.

Как и всегда, по квартирам будут ходить переписчики. К слову, вторая новинка – полный отказ от бумажных листов. У переписчиков будет планшет, в котором установлены специальные программы с указанием домов, квартир и встроены опросные листы. «Новый День» рассказывал, как отличить переписчика от мошенника.

Третий вариант поучаствовать в переписи – прийти на счетный участок. Участки не привязаны к конкретным районам или месту жительства, поэтому можно пройти перепись в любом из них.

Для тех, у кого есть вопросы по поводу Всероссийской переписи, работает горячая линия 8-800-707-20-20. Операторы проконсультируют с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 15.10.21

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