Завтра стартует перепись населения: из тех, кто будет ходить по квартирам, привито 69%

В пятницу, 15 октября, в Свердловской области стартует перепись населения. Из переписчиков, которые будут ходить по квартирам, привито уже 69%.

Перепись населения, которая должна была пройти в 2020 году, была перенесена на год из-за пандемии. Несмотря на то, что ее конец, по всей вероятности, не близок и сейчас, перепись проведут с 15 октября по 14 ноября. Противодействовать распространению вируса в условиях переписи будут маски и перчатки.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, основная особенность переписи населения-2020 (год не стали менять) – полный отказ от бумажных листов. Переписчики будут ходить по квартирам с планшетом, в котором установлены специальные программы с указанием домов, квартир и встроены опросные листы. Вопросы остаются стандартные: социальная демография, условия жизни. Также в этом году изучат вопросы иммиграции.

Поучаствовать в переписи можно несколькими способами:

1. Прийти самостоятельно в счетный участок. Карта с их расположением будет опубликована на сайте Свердловскстата. Счетные участки не привязаны к конкретным районам или месту жительства, поэтому можно пройти перепись в любом из них.

2. Дождаться переписчика у себя дома. Работники будут ходить по домам и квартирам, поэтому чтобы поучаствовать в переписи, нужно будет просто открыть дверь и ответить на вопросы. Если, к примеру, вас не окажется дома, переписчик придет к вам снова, если квартира не будет отмечена в общей базе как обработанная. Если в квартире никто не живет и переписчик об этом не узнает (от соседей, к примеру), то туда будут наведываться до самого окончания переписи, и только потом «спишут» квартиру, как неопознанную. Переписчики будут ходить по квартирам днем и вечером. При этом не обязательно находиться дома всем членам семьи, один человек сможет «переписать» всех проживающих.

3. Пройти перепись и ответить на вопросы можно самостоятельно на сайте госуслуг, учетная запись может быть как стандартная, так и подтвержденная. После прохождения опроса процедура не будет завершена: каждому участнику будет присвоен QR-код, который будет необходимо либо показать переписчику, либо принести на счетный участок, и только после его сканирования ваша перепись будет окончена.

Перепись населения направлена на установление фактически живущих в регионе людей. Если кто-то имеет прописку в другом городе, но живет и работает в Свердловской области уже больше года, его заносят в списки здесь, а в другом месте, соответственно, вычеркивают, чтобы один человек не оказался жителем двух городов сразу.

Всего в переписи будет задействовано 10 750 работников: переписчиков, контролеров (те, к кому приходят отчитываться после смены переписчики) и волонтеров, которые служат информаторами. Как выяснилось, наличие прививки от коронавируса не является обязательным условием.

«Когда к нам приходят записываться, мы спрашиваем, вакцинированы ли они, – пояснила «Новому Дню» Антонина Перунова. – У нас на понедельник из записанного персонала 69% – это вакцинированные, которые пришли к нам в качестве переписчиков и контролеров. Процедура эта продолжается, кто-то стоит в очереди, чтобы провакцинироваться. Средства защиты будут выдаваться, переписчик, принимаясь на работу, подписывает информацию, что ему выдали средства индивидуальной защиты, он обязуется использовать СИЗы в помещении и будет требовать от человека, которого он переписывает, чтобы тот надел хотя бы защитную маску. Контакта между ними не требуется, потому что переписчики не передают ни ручку, ни бумажные листы, это запрещено. У переписчика в руках только планшет и больше ничего. Как такового контакта не будет. Раньше некоторые приглашали в квартиры, когда надо было писать ручкой. Сейчас как раз этого нет».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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