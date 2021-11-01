Перепись в толерантном режиме: россиянам дали возможность указать однополый союз

До окончания переписи населения в Свердловской области осталось полмесяца. За прошедшие две недели переписалось около 50% свердловчан.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, большинство жителей региона, а именно 77%, предпочитают переписываться по традиции у приходящего переписчика. 18% свердловчан переписались на портале госуслуг, а 5% пришли самостоятельно в переписной участок.

Тем не менее, пускать переписчика в свой дом до сих пор небезопасно, так как неизвестно, кто из них привит от ковида. На старте ВПН в Свердловской области было привито 69% переписчиков, но сейчас подсчет не ведется. Антонина Перунова добавила, что при приеме на работу предпочтение все же отдается привитым либо переболевшим. К слову, необязательная вакцинация работников усложняет процесс, ведь полностью бесконтактно заполнить опросный лист нельзя. Поэтому часть жителей региона игнорируют ВПН и не открывают переписчикам двери, боясь заражения коронавирусом.

Также спикер отметила, что текущая перепись проходит в толерантном режиме: в опросном листе можно указать однополый союз. Если в квартире проживает два человека одного пола, система позволит им выбрать пункт «в незарегистрированном браке».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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