Переписные участки освободили от QR-кодов

На участки Всероссийской переписи населения в Свердловской области можно будет попасть без QR-кода сертификата о вакцинации. Исключение будет прописано в указе и.о. губернатора. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября вводится обязательный пропуск по QR-кодам в театры, кино, музеи, спортивные учреждений, такие же рекомендации направлены в торговые центры и заведения общепита.

Перепись населения России проводится с 15 октября по 14 ноября. Анкету можно заполнить на портале «Госуслуги», но информацию в любом случае необходимо отдать переписчику. То есть, либо дождаться, когда придет волонтер, либо самостоятельно отнести в переписной участок. Адреса переписных участков в Свердловской области опубликованы на сайте Свердловскстата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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