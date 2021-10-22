На Урале будут проверять QR-коды в торговых центрах, ресторанах и на спортобъектах уже с 30 октября

Свердловские власти решили ввести пропуск по QR-кодам в театры, кино, музеи, спортивные учреждения и так далее не с 8 ноября, а уже с 30 октября. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, коды порекомендуют спрашивать и в других местах.

«Торговым центрам и местам общепита, сфере услуг будет рекомендовано с 30 октября ввести вход с помощью QR-кодов или справок о вакцинации. Это рекомендация, но, тем не менее, покажет степень социальной ответственности нашего бизнеса, мы тщательно проанализируем эту ситуацию. В зависимости от реакции на эту рекомендацию мы будем в дальнейшем принимать решение о введении обязательного QR-кодирования», – сказал Креков сегодня на брифинге.

Напомним, с 25 октября вход только по QR-кодам возможен в библиотеки, на выставки, в музеи и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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