Пустят ли на базу отдыха без QR-кода? Проверили на собственном опыте

С 30 октября, когда в Свердловской области начинается нерабочая неделя, базы отдыха и санатории должны принимать гостей только при наличии QR-кодов о вакцинации. И действительно, в некоторых местах вам уже сегодня откажут в бронировании без прививки. Но не везде. Корреспондент «Нового Дня» под видом туриста обзвонил популярные места отдыха.

На турбазе «Салют» в Верхней Сысерти туристам, желающим забронировать номер, сразу говорят: нужна прививка. «Мы заселяем только по сертификату о вакцинации, либо по QR-коду», – сообщили по телефону в отделе бронирования. Попытка забронировать номер лишь с одной дозой «Спутника V» не увенчалась успехом. «Если курс вакцинации у вас не завершен, мы, к сожалению, не сможем вас заселить», – ответила девушка-администратор.

На турбазе «Светофор» оказались не так категоричны. По телефону «туристу» рассказали, что слышали про QR-коды с 8 ноября, но официальных распоряжений руководства еще не было. «Но мы ждем, что со дня на день могут ввести такие ограничения. Если вы забронируете номер и вдруг окажется, что заселить вас без сертификата или QR-кода не сможем, отмена бронирования у нас бесплатная», – рассказали на турбазе.

По телефону бронирования турбазы «Чусовая» сказали, что на данный момент можно заказать номер без сертификата и QR-кода. «Пока у нас такого не требуется», – ответила администратор.

Отметим, что во всех местах отдыха сейчас еще есть свободные номера, за исключением 4-5 ноября.

Также у уральцев до сегодняшнего дня была возможность съездить отдохнуть в Тюменскую область, которая славится термальными источниками. Еще около получаса назад в термах «Советский» корреспонденту «Нового Дня» говорили, что не нужны ни QR-коды, ни сертификаты. То же самое – в популярном комплексе с аквапарком «ЛетоЛето». Но к моменту публикации в Тюменской области ввели полный локдаун.

Напомним, в Свердловской области QR-коды планировали вводить повсеместно с 8 ноября, но затем власти передумали и обозначили новую дату – 30 октября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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