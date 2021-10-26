Тюмень закрывается – вводятся жесткие ограничения

Власти Тюменской области пошли по пути ужесточения антиковидных мер. Все их губернатор региона озвучил лично в ходе прямого эфира. По его словам, решение было непростое, но необходимое – так, накануне в области было зарегистрировано 326 заболевших ковидом – цифры растут ежедневно. Наблюдается также и высокая смертность от инфекции.

По словам Моора, с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и ИП за исключением предприятий непрерывного цикла. «Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры временно приостанавливают деятельность. Общепит продолжить работать в формате на вынос и на доставку еды», – пояснил Моор.

Больницы продолжат работу в обычном режиме. Аптеки и магазины, торгующие продуктами питания – также будут работать в обычном режиме.

В нерабочую неделю не будут работать все учебыне учреждения, включая высшие. Два рабочих дня и один сокращенный будут работать детские сады – в дежурные группы будут принимать детей, чьи родители трудятся в режиме непрерывного цикла.

Лица из группы 60+ с хроническими заболеваниями переводятся на режим самоизоляции.

Чтобы минимизировать потери бизнеса, правительство региона прорабатывает вопрос о снижении региональных налогов на 30% для организаций, работающих по патенту и предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Помощь бизнесу планируется распространить на остаток 2021 года.

Как ранее писал «Новый День», еще неделю назад власти не планировали вводить в Тюменской области локдаун, и даже система QR-кодов должна была вступить в сиул с 15 ноября.

Тюмень, Елена Васильева

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