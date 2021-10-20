QR-коды и другие ограничения – в Тюменской области усиливают борьбу с ковидом

Действующие в Тюменской области ограничения по COVID-19 продлены до конца года. Подписано соответствующее постановление правительства Тюменской области.

Помимо действующих запретов уже с 23 октября общепит и сфера досуга переходит на дневной режим работы. Т.е. с 24.00 до 06.00. Это не коснется только предприятий, работающих в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях. Мера не коснется также организаций работающих на вынос.

С 25 октября несовершеннолетних перестанут пускать без сопровождения взрослых в ТРЦ. А с 15 ноября начнет работать система QR – кодов. Без них не будут пускать в театр, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов. В дополнении к нему необходим документ подтверждающий личность.

И, наконец, с 30 по 7 ноября будут нерабочими. В региональном оперштабе особо подчеркнули, что дни с 25 октября по 29 октября – рабочие.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 20.10.21

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