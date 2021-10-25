За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 326 человек

По информации Тюменского оперштаба за сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 326, это снова самый большой показатель с начала пандемии. 46 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 68 778. За сутки от коронавируса скончалось 14 человек.

За то же время выздоровели 114 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 57 588

жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 33 157 человек. Из общего количества заболевших, 42 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Тем временем в оперштабе сообщили что среди полностью вакцинированных зафиксировано 0,01% летальных случаев от COVID-19 .

«Во всех этих случаях у пациентов были тяжелые хронические заболевания до заражения новой коронавирусной инфекцией», – подчеркнуто в сообщении.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 25.10.21

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