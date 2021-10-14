Отличить переписчика от мошенника поможет радужный шнурок (ФОТО)

С завтрашнего дня в рамках Всероссийской переписи населения по квартирам будут ходить люди, собирающие информацию о жителях Екатеринбурга. Как отличить переписчика от мошенника, рассказала врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

Во-первых, каждому переписчику выдается определенная форма: жилетка с логотипом, шарф расцветки российского флага с надписью «Всероссийская перепись населения», портфель для планшета с надписью «Свердловскстат» и, конечно, удостоверение – бейдж на радужном шнурке, на котором есть фамилия, имя и соответствующая печать с голограммой. Как отметила Антонина Перунова, бейдж недействителен без предъявления паспорта. У волонтеров, которые будут работать информаторами в центрах МФЦ, тоже есть свой бейдж, правда на обычном шнурке белого цвета.

Помимо формы у переписчика должен быть с собой планшет. Если некто с радужным шнурком на шее предлагает поставить подпись ручкой на бумаге – это мошенник. Настоящим переписчикам запрещено пользоваться даже вспомогательными принадлежностями, что-то записывать можно только на планшете.

Чтобы избежать встречи с мошенниками, достаточно запомнить примерные вопросы, которые будут задавать реальные переписчики: пол, возраст, профессия, семья, источник дохода и другое. Кроме того, нужно будет ответить на вопросы, посвященные жилищным условиям: назвать площадь квартиры, количество комнат. При этом документы (паспорт или свидетельство о собственности) просить никто не будет. Настоящий переписчик также не попросит назвать номер банковской карты или же размер заработной платы. Самый пикантный вопрос будет о способе дохода: зарплата, дивиденды, пенсия и другое.

Если сомнения в том, кто пришел к вам в квартиру, все же есть, лучше подстраховаться и позвонить на горячую линию по номеру: +7 800 707-20-20 и уточнить, работает ли сейчас переписчик по данному адресу.

По словам Антонины Перуновой, предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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