С учителей в школах собирают QR-коды о прохождении переписи населения: объясняем зачем

В некоторых районах Свердловской области школьных учителей попросили предоставить директорам QR-коды с Госуслуг о прохождении переписи населения, либо сообщить о переписи на дому или в стационарном пункте. Оказывается, это делается для того, чтобы облегчить жизнь и самим учителям, и переписчикам: их коды массово передадут для завершения процедуры переписи, чтобы сотрудник не приходил на дом. В Свердловскстате уверяют: этот никак не нарушает закона о персональных данных, потому что считать их невозможно.

О необычной просьбе со стороны директоров школ «Новому Дню» рассказали педагоги из области.

«Всем учителям пришла рассылка от директора. Просят предоставить в управление образования информацию о сотрудниках, которые участвуют в переписи. Те, кто уже переписался на портале госуслуг, приносят свой QR-код в распечатанном виде, а на листе указывает ФИО, адрес и число прописанных. А кто уже переписался на дому или в стационарном пункте, просто сообщает об этом факте, – рассказала учительница из Сысерти. – Нас, честно говоря, немного возмущает этот факт: почему я через третьи руки должна передавать информацию о своей прописке, количестве проживающих и другие персональные данные?».

В Сысертском управлении образования рассказали, что действительно направляли такое письмо в школы с просьбой посодействовать переписи населения. Но это – лишь просьба, а не обязательное указание, – сообщили «Новому Дню».

В Свердловскстате об инициативе отдельных школ не слышали, но рассказали, зачем могут собирать распечатанные QR-коды.

«О конкретных таких случаях я не знаю, но могу предположить, что это делается для того, чтобы облегчить перепись для всех. Ведь перепись считается незавершенной, если вы только заполнили анкету на Госуслугах. Чтобы она была завершена, нужно отсканировать QR-код на стационарном пункте, либо дождаться переписчика, который его отсканирует. Если в школах собирают распечатанные листы с кодами, вероятно, их организованно отнесут на пункт переписи и отсканируют. Тогда на дом к человеку уже никто не придет, – рассказала «Новому Дню» врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. – Думаю, сейчас, в пандемию, это актуально. И так могут делать в любой организации, даже вы у себя в офисе можете собрать коды и отнести».

При этом, по словам Антонины Перуновой, ФИО указывать не обязательно. При скнаировании понадобится только адрес и количество проживающих. Закон о персональных данных не нарушается.

«Имя указывать на коде не нужно. Для сканирования достаточно адреса. И не стоит бояться, что кто-то через QR-код узнает какую-то вашу информацию. Даже от переписчиков, которые приходят домой для считывания кодов, она скрыта, зашифрована», – отметила представитель Свердловскстата.

Напомним, перепись населения уже началась, она продлится до 14 ноября. Поучаствовать можно традиционными способами: дождаться переписчика дома или самому сходить на участок. Также можно передать данные свои и членов семьи через портал госуслуг. Пройти перепись в онлайн-режиме можно до 8 ноября. Однако для завершения процесса нужно будет отсканировать сгенерированный QR-код. Россиян предупредили, что переписчики будут носить жилет и шарф с символикой переписи. При них должна быть сумка в тех же цветах, а также специальное удостоверение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

«Почта России» вошла в число «чемпионов» мирового рейтинга. / На Среднем Урале рекорд по количеству случаев Covid-19 за сутки. / В Центробанке объяснили, как распознать финансового мошенника по рекламе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»