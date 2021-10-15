В России стартовала перепись населения

В России началась перепись населения, которая продлится до середины ноября. Теперь россияне могут передать свои данные не только лично переписчику, но и в онлайн режиме.

Всероссийское мероприятие было запланировано на 1-30 апреля, но из-за пандемии и выборов в Госдуму сроки перенесли. Теперь перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября, согласно приказу Минэкономразвития.

Поучаствовать в переписи можно традиционными способами: дождаться переписчика дома или самому сходить на участок. В этом году у россиян появилась возможность передать данные свои и членов семьи через портал госуслуг. Пройти перепись в онлайн-режиме можно до 8 ноября. Прибывшему по адресу переписчику можно показать QR-код, который будут сгенерирован на сайте после отправки информации.

Россиян предупредили, что переписчики будут носить жилет и шарф с символикой переписи. При них должна быть сумка в тех же цветах, а также специальное удостоверение.

Основные вопросы будут касаться социально-демографических данных. Граждан попросят назвать их пол, возраст, национальность, семейное положение, число детей. Всего будет задано 33 вопроса, но россияне смогут пропустить те пункты, на которые у них не будет ответа.

Временно проживающие в России тоже смогут поучаствовать в переписи. Им зададут только семь вопросов, в числе которых будет цель приезда в страну.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.10.21

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