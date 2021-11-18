Перепись населения закончилась: переписчики дошли не ко всем

Перепись населения закончилась, однако не все екатеринбуржцы дождались переписчиков.

По данным «Нового Дня», проблемы возникли в нескольких районах города, а именно в Академическом, на Уралмаше, Химмаше и ЖБИ. Горожане рассказывают, что переписчик либо не дошел до их квартиры, либо оставил записку на двери.

Житель дома № 73 по проспекту Сахарова Андрей сообщил «Новому Дню», что к нему переписчики не приходили, хотя каждый день после восьми вечера он находился дома.

Анастасия с проспекта Космонавтов и Кристина с улицы Новгородцевой прошли перепись на «Госуслугах» и ждали переписчика, чтобы показать ему QR-код, который надо предоставлять переписчику или в переписном пункте. Однако к девушкам так никто и не пришел.

Нина с Химмаша рассказала «Новому Дню», что нашла на своей двери лист бумаги с просьбой переписчика быть в ближайшие несколько дней дома вечером. Женщина по вечерам сидела дома, но к ней так никто и не пришел. На портале госуслуг Нина перепись не проходила.

Как сообщила «Новому Дню» врио Свердловскстата Антонина Перунова, переписчики обошли все дома и жилые помещения во всех районах города, такого, чтобы до кого-то не дошли, не может быть.

«Новый День» связался с переписчиком населения Галиной, которая пояснила, что ответы, оставленные горожанами на «Госуслугах», засчитываются при общем подсчете. «Квартиры, где жители ответили через сайт, не светятся «красным», что их нужно обходить, поэтому ответы на вопросы занесены в базы и учитываются, – сообщила «Новому Дню» Галина. – Знаю, что многие были недовольны тем, что все равно придется пускать нас в квартиры, хотя все можно на сайте ответить. Возможно, поэтому за этими QR-кодами так и не пришли».

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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