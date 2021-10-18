«Чуть было сестру с братом не поженил»: у переписчиков населения возникают проблемы с планшетами

У переписчиков, которые ходят по квартирам в рамках переписи населения, подвисают планшеты.

Иногда гаджеты не дают ввести определенный субъект, а иногда «женят» братьев и сестер, когда нужно ответить на вопросы о составе семьи. С «Новым Днем» пообщалась переписчица Галина, которая вчера впервые вышла на работу.

Она рассказала, что ей и нескольким ее коллегам не удается найти общий язык с планшетом: «На холоде он затухает, не реагирует никак, в квартирах тоже иногда кнопки жать не дает, на прошлой квартире чуть было сестру с братом не поженил. Потом, конечно, слушается через какое-то время, но людям-то тоже ждать не хочется, особенно в выходной».

В целом перепись на участке Галины проходит хорошо: «Грубости от людей никакой нет, конечно, мало кто соглашается поговорить. Многие молодые даже ни о какой переписи и не знают, либо вообще дверь не открывают. Сегодня я первый день работаю, так с «Госуслуг» никого еще не было, не пользуются. Сегодня я где-то двенадцать квартир уже обошла, к соседям сейчас еще пойду. Из необычного была только семья, где в процессе опроса молодой человек признался матери, что его из университета отчислили. Он не понял, кто я, и решил в этот момент рассказать об отчислении, может, испугался, а может, решил, что при посторонних ему не так попадет. Так вот он ошибся».

Галина также пояснила, что работает переписчиком не в первый раз, и раньше, с бумажными листами, было проще.

Как сообщила «Новому Дню» врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, в случаях поломки или недолжной работы планшета переписчик должен обратиться к своему контролеру, тот, в свою очередь, вызывает специалиста, который приезжает и осуществляет замену планшета. Кроме того, Антонина Перунова отметила, что причиной сбоев в работе планшета может быть отсутствие заряда.

«Мы всегда говорим переписчику выходить из дома только с полной зарядкой, – пояснила «Новому Дню» врио руководителя Свердловскстата. – Если заряда мало, переписчик должен пойти либо в переписной участок и зарядить там, либо домой, если он близко живет. Если планшет барахлит и не дает нажать правильные ответы, опрос необходимо закончить и прийти к жильцам в другой день. Все же мы советуем переписчикам носить с собой зарядное устройство».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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