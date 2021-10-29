Мошенницы под видом переписчиц похитили у двух бабушек полмиллиона рублей

В Екатеринбурге появились мошенники, которые под видом переписчиков ходят по квартирам и воруют деньги. Два таких случая зарегистрировали в Чкаловском районе: лжепереписчицы похитили у двух пожилых женщин более 500 тысяч рублей.

Первый случай произошел на улице Агрономической. В квартиру к 83-летней старушке пришли две женщины, которые представились переписчиками. Хозяйка поверила и впустила мошенниц, тем более что одна из них была беременной.

«На кухне мошенницы спросили у бабушки, есть ли у нее сбережения, а получив утвердительный ответ, попросили показать одну купюру для проверки. Переписав номер банкноты, визитеры вернули деньги, после чего пожилая дама заботливо спрятала их обратно в пакет за батареей, что, разумеется, и нужно было аферистам – увидеть, где спрятана заначка. Пока одна мошенница отвлекала хозяйку, вторая быстро забрала сбережения на общую сумму 300 тысяч рублей. После того как визитеры ушли, стало понятно, кто приходил под видом переписчиков», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Второй случай на этой неделе произошел тоже в Чкаловском районе, на улице Ляпустина. По похожей схеме две мошенницы похитили у 91-летней женщины 220 тысяч рублей. Обе пострадавшие обратились в полицию. «Сейчас уголовный розыск проводит оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленниц», – сообщил Валерий Горелых.

Напомним, перепись населения продлится до 14 ноября. Жителей области просят открывать двери только после проверки сведений о переписчике по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00. Также важно знать, что вся информация принимается только со слов опрашиваемого, без документального подтверждения (не требуется ни паспорт, ни документы на жилье). Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, и за участие в переписи никакие деньги с людей не берут. Переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. Полиция напоминает, что по телефону тоже не надо предоставлять никаких личных данных. Переписчики их не спрашивают.

У переписчика должны быть: удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом); шарф, жилет и сумка с символикой переписи; планшет со специальной программой переписи и электронным переписным листом; средства санитарной гигиены (маска, перчатки).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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