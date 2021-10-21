Росстат допустил продление онлайн-переписи

Замглавы Росстата Павел Смелов не исключил возможность продления онлайн-переписи на портале «Госуслуги» до 14 ноября. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, ответить на вопросы онлайн можно до 8 ноября.

Смелов убежден, что, несмотря на введение в России нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября), завершить перепись удастся в назначенное время. Однако, по его словам, рассматривается вопрос о продлении электронной переписи до 14 ноября включительно, передает РИА «Новости». Решение будет принято в ближайшие дни, отметил чиновник.

На данный момент около 14 миллионов жителей России уже приняли участие в переписи, большинство из них отметились онлайн. В тройку лидеров по числу участников вошли Якутия, Тульская область и Крым.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.21

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