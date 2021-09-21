ЕР и КПРФ делят два мандата в свердловском заксобрании

«Единая Россия» займет две трети мест в новом созыве свердловского заксобрания. Как уже сообщал «Новый День», партия власти набрала 35,56%. Это гарантирует «Единой России» 9 мандатов по списочной части, также кандидаты ЕР выиграли выборы в 23 одномандатных округах. Фактически сейчас партия уже имеет 32 мандата. За КПРФ проголосовали 22,98% избирателей, что дает коммунистам шесть мандатов. К ним прибавляются победители выборов в Чкаловском и Кировградском округах. То есть, всего 8 мандатов.

Но этот расклад политических сил еще может измениться за счет распределения голосов избирателей за малые партии, которые не прошли в заксо. «Яблоко», «Зеленая альтернатива» и Партия роста в сумме набрали 4,68%, что дает два свободных мандата. Они уйдут либо «Единой России», либо по одному мандату достанется ЕР и КПРФ – все зависит от перерасчета голосов. Как рассказал «Новому Дню» один из партийцев, иногда даже сотые доли процентов влияют на распределение депутатских мест.

Пофамильный список кандидатов, которые получают мандаты заксо по итогам выборов, свердловский избирком огласит не ранее 24 сентября. С остальными партиями проще. «Справедливая Россия» набрала 14,50%, что гарантирует ей четыре мандата, ЛДПР с результатом 9,35% забирает два мандата. «Новые люди» набрали чуть меньше – 9,19%, но также получают два мандата в заксо.

««Единая Россия» в действительности рассчитывала на 40-45% голосов, но в данном случае результат оказался хуже. Кроме того, два проигранных округа. Коммунисты выступили гораздо успешнее, чем на прошлых выборах. Это все произошло на фоне очевидного повышения рейтинга КПРФ, и Свердловская область не стала исключением. По факту, в головах избирателей сложилась протодвупартийная система – ЕР и КПРФ, а остальные партии выступили как довесок. «Новые люди» – это технологическая партия, ее придумали, чтобы канализировать протест. У них была визуально яркая, заметная кампания, но по содержанию пустая. Но в то же время, они преодолели пятипроцентный барьер. ЛДПР утрачивает свои позиции, никакой кампании ни на федеральном, ни на региональном уровне у них не было. Весеннее объединение «Справедливой России» с двумя партиями под новыми лозунгами не принесло абсолютно ничего, ни одного очка. Это была непродуктивная затея», – подвел итоги выборов политолог Сергей Мошкин.

Он также отметил, что большая фракция КПРФ в заксо может создать определенные неудобства для команды губернатора, так как коммунисты обычно голосуют против непопулярных законов ЕР. «Но у власти достаточно много инструментов, чтобы приручить неудобных депутатов. Посмотрим, что будет в этот раз», – резюмирует собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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