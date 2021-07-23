На Среднем Урале «Единая Россия» рискует проиграть два округа на выборах в Госдуму. Прогнозы политологов

В Свердловской области набирает ход избирательная кампания в Госдуму. «Единая Россия» как всегда сделала ставку на одномандатные избирательные округа, но в этот раз не у всех кандидатов есть стопроцентная гарантия успеха. «Новый День» спросил у политологов, какие территории станут самыми проблемными для партии власти.

Березовский избирательный округ №170. Чепиков против Ионина

Эта территория, объединяющая Алапаевское МО, Режевской, Артемовский, Березовский округа и северную часть Екатеринбурга, доставит немало хлопот резиденции губернатора. Здесь против кандидата ЕР, бывшего биатлониста Сергея Чепикова, выдвинулся справедливоросс Дмитрий Ионин. Расклад таков, что для Ионина Березовский округ – фактически единственный шанс сохранить место в Госдуме, поскольку в партийном списке он занимает полупроходное второе место. И он бросит на кампанию все силы. Политологи оценивают шансы обоих кандидатов 50 на 50.

«Ионин динамично развивался в последние годы как политик. Он вообще рассматривался как один из представителей новой элиты «Справедливой России». У него нет негативных историй, кроме того досадного случая со стрельбой из автомата. Ионин работает нестандартно, умеет говорить с людьми. Чепиков – хороший человек по жизни, но абсолютно не политик. Ему будет очень сложно бороться с харизматичным Иониным. Админресурс не безграничен и не всесилен», – считает политолог Михаил Коробельников.

«Чепиков мало активен в политике. Он за пять лет в Госдуме почти не попадал в сводки новостей. С точки зрения политологии тут даже анализировать нечего. И сейчас Чепиков испытывает финансовые проблемы с кампанией (спонсором депутата-единоросса считается компания TEN, построившая ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, – прим. ред.), и это сказывается на его активности. Так что именно в Березовском округе будет самая конкурентная борьба», – отмечает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Кампанию на этой территории также ведут «красный банкир» Алексей Парфенов, участвовавший в прошлых губернаторских выборах от КПРФ, и действующий депутат заксо Кирилл Некрасов от ЛДПР. По мнению экспертов, им рассчитывать не на что.

Каменск-Уральский избирательный округ №169. Ковпак против Гориславцева

Здесь также намечается интересная кампания. Округ объединяет Чкаловский район Екатеринбурга, Арамиль, поселок Уральский, Сысертский и Каменский округа и Богданович. Против депутата Госдумы от «Единой России» Льва Ковпака идет депутат заксо Андрей Гориславцев, выдвинувшийся от «Справедливой России». Собеседники агентства полагают, что у Ковпака чуть больше шансов на победу, чем у его соперника, но многое будет зависеть от обстоятельств и межэлитных коммуникаций.

«Ковпак в округе известен своей финансовой помощью, и он не скрывает этого. Более 10 миллионов рублей он передал местным общественным организациям. Благотворительность, возможно, поможет ему избраться, так как общественники – его ядерный электорат. Гориславцев ведет агрессивную кампанию на грани фола, он уже наводнил округ своей рекламой. На билбордах и листовках он выступает от имени движения «Русь», не упоминая выдвижение от «Справедливой России». Ковпак может попытаться снять конкурента за досрочную агитацию. Но в любом случае, сбрасывать Гориславцева со счетов нельзя. У него был шанс сохранить место в свердловском заксобрании (избирался от партии «Единая Россия»), но он отказался. Сжег все мосты. А это значит, будет бороться за Госдуму до последнего», – говорит Андрей Русаков.

Михаил Коробельников уверен, что особой опасности для Ковпака конкуренция с выдвиженцем СР не несет: «Для Гориславцева базовый округ – Сысертский. Да, там его знают, там он выиграл выборы в заксо. Но только за счет этого выиграть кампанию в Госдуму сложно, на остальных территориях он неизвестен. Федеральные выборы требуют в три раза больше работы и ресурсов, чем областные».

История с арестом имущества семьи Ковпаков тоже не сильно навредит кандидату от ЕР, считает собеседник агентства: «Арест счетов ничего не говорит о человеке. Это же не уголовное дело. Все зависит от того, как сработает PR-команда Ковпака. Пиар шутка такая – нет ничего абсолютно хорошего, и нет ничего абсолютно плохого. Все можно трактовать как угодно».

От КПРФ в Каменск-Уральском округе идет секретарь свердловского обкома и депутат заксо Александр Ивачев. Но у него нет шансов, отмечает Михаил Коробельников. «Ивачев больше аппаратчик, а не публичный политик. Он не харизматичен. Кампания в Госдуму стоит больших денег. Кто ему их даст, [зампредседателя ЦК КПРФ Юрий] Афонин? Кто вложит деньги в Ивачева, и что это принесет? Учитывая то обстоятельство, что люди, которые привели к власти в КПРФ Ивачева, были затем изгнаны из партии. Это же все помнят», – подметил эксперт.

Есть еще один неожиданный кандидат в этом округе – экс-депутат Госдумы и бывший жириновец Владимир Таскаев, известный по истории с браконьерством. Он выдвинулся от Российской партии пенсионеров. «Таскаев работал в этом округе, там есть его родной город Богданович. Так что веселая борьба может разгореться», – резюмирует Коробельников.

От ЛДПР выдвинулся координатор регионального отделения партии Александр Каптюг. Он проиграл все выборы, в которых участвовал.

Свердловский избирательный округ №168. Альшевских против всех

В округ входят Верхняя Пышма, Среднеуральск, Железнодорожный, Верх-Исетский и часть Ленинского районов Екатеринбурга. Он является «родным» для кандидата ЕР Андрея Альшевских, он несколько раз избирался на этой территории, будучи и оппозиционером, и ставленником власти. Ему противостоят православная активистка Оксана Иванова, которую выдвинула «Справедливая Россия», и «яблочник» Владислав Постников.

«Конкуренция возможна, но думаю, Альшевских мало что угрожает. Он ведет активную кампанию в социальных сетях, проводит встречи с избирателями. У него ярко выражена именно политическая деятельность», – отмечает Андрей Русаков.

«У Альшевских не будет проблем. У Постникова нет денег, а бренд партии… «Яблоко» сгнило еще в прошлом веке. Проблема нашей оппозиции в том, что она не оппозиция. Настоящая оппозиция борется за власть, а наши партии борются или за второе место после «Единой России», или за 3% голосов избирателей, чтобы сохранить государственное финансирование. Так вот «Яблоко» – из последних. У Оксаны Ивановой тоже нет ресурсов. Она позиционирует себя как православная активистка, но не факт, что это сработает. Мотивация голосующих избирателей очень далека от религии, да и религиозность Свердловской области, я считаю, сильно преувеличена», – прокомментировал Михаил Коробельников. Эксперт полагает, что думский бэкграунд Альшевских (он продвигал несколько скандальных законопроектов ЕР, в том числе пенсионную реформу) не отразится на результатах голосования, потому что «думающие избиратели всегда в меньшинстве» и пока «телевизор побеждает» в умонастроениях российских граждан.

От КПРФ на этой территории идет депутат гордумы Екатеринбурга Римма Скоморохова, а ЛДПР выдвинула никому неизвестного Сергея Прокофьева, работающего в местном отделении партии.

Где «Единая Россия» выиграет

В остальных округах позиции «Единой России» незыблемы, считают собеседники агентства. Оживленную кампанию можно ожидать в Асбестовском округе №172, где действующему депутату Госдумы от «Единой России» Максиму Иванову противостоят активистка Наталья Крылова (КПРФ), боксер Егор Мехонцев («Справедливая Россия – за правду»), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР).

«Если у Натальи Крыловой будут ресурсы, что вряд ли, то тогда можно на что-то рассчитывать. У нее есть харизма, есть прежняя история. В Асбесте ее знают, но город – лишь малая часть огромного округа. Скорее всего, Крыловой дадут покуражиться, а потом сольют. Торощин? Он в Госдуме-то оказался по списку, то есть прошел за счет Жириновского. Как публичный политик он неизвестен. В округах работают личности, а партийная принадлежность становится вторичной. Округ в Госдуму – это 450 тысяч избирателей, огромная территория. Ее ножками не обойдешь. Нужны деньги, ресурсы, коммуникации. Кандидату придется очень много поработать, чтобы люди сначала узнали о нем, потом по какой-то причине решили проголосовать за него, а потом еще и дошли до избирательных участков. Чтобы эти три действия произошли, нужны большие затраты», – отмечает Михаил Коробельников.

В Серовском избирательном округе №174 тоже не ожидается сюрпризов. Здесь от «Единой России» идет бывший биатлонист Антон Шипулин, выигрывавший довыборы в Госдуму. Его соперники – фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин («Справедливая Россия – за правду»), профсоюзник из Качканара Габбас Даутов (КПРФ) и действующий депутат заксо Павел Мякишев (ЛДПР). Как считают политологи, Шипулин одержит победу без особых трудностей.

В двух оставшихся округах будет скучно. В Нижнетагильском округе №171 от ЕР идет директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров, который призван заменить в Госдуме Алексея Балыбердина. Парламентская оппозиция же выдвинула максимально бледных кандидатов: это преподаватель-пенсионер Сергей Белоусов («Справедливая Россия – за правду»), местный партийный активист Михаил Бояркин (КПРФ), екатеринбургский депутат Антон Гусев (ЛДПР).

Аналогичная история в Первоуральском округе №173. Тяжеловес от «Единой России» Зелимхан Муцоев вряд ли заметит конкурентов, среди которых доктор наук Николай Самутин («Справедливая Россия – за правду»), генерал Росгвардии Тарас Исаков (КПРФ) и местный партийный активист Александр Панасенко (ЛДПР).

В кампании по избирательных округам в Госдуму также участвуют Российская партия пенсионеров, «Родина», «Новые люди», Партия Роста, «Коммунисты России», но их выдвиженцы вряд ли смогут значительно повлиять на распределение голосов избирателей.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

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