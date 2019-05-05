«Автомат был куплен в подарок, я его проверял», – депутат Госдумы рассказал, зачем стрелял в воздух в Камышлове (ФОТО)

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, зачем стрелял из автомата в жилом квартале Камышлова. По его словам, оружие было охолощенным, то есть не боевым. Автомат предназначался в подарок юнармейцам, и парламентарий решил заранее проверить его.

Напомним, инцидент случился вчера вечером в Камышлове. В соцсети попала видеозапись, на которой Дмитрий Ионин стреляет в воздух из оружия. Позже он сообщил, что его автомобиль заблокировали сотрудники полиции и в течение двух часов не выпускали из города. Сегодня депутат изложил свою версию произошедшего на пресс-конференции в одном из екатеринбургских кафе.

«Мой помощник Павел Грибков по моей просьбе приобрел охолощенный автомат. Оружие мы хотели подарить юнармейцам. Эти ребята непростые, они в ближайшее время получат медали за то, что помогли задержать педофила. Подарок хотели сделать на 9 Мая, но раз случился такой резонанс, подарим сегодня. Что было в Камышлове. Мы полдня работали по теме обманутых дольщиков, а после этого поехали в ресторан покушать. Там Павел показал мне автомат, и я решил его проверить. Да, это было неправильно. Я совершил глупость и признаю это. Готов понести ответственность. Тем более что на административные правонарушения не распространяется депутатский иммунитет. Из центрального аппарата «Справедливой России» мне звонили, я также покаялся. Думаю, санкции будут, но не по партийной линии, а скорее, мой случай рассмотрят на комиссии по этике. Готов дать все пояснения», – рассказал Дмитрий Ионин. Его помощник Павел Грибков продемонстрировал журналистам тот самый автомат и показал документы к нему. По его словам, он приобрел охолощенное оружие по интернету.

Также Ионин заявил, что полицейские не составляли на него протокол. «Полиция приехала через десять минут. Нам сказали, что их никто не вызывал, они увидели ролик в интернете. При этом мою машину заблокировали и два часа не давали проехать. Нас никто не опрашивал, ни о каком расследовании мне неизвестно. Требовали показать автомат, собирали гильзы. Мы ничего и не прятали от них. Полицейские говорили, что им поступил приказ задержать депутата, и все», – описал ситуацию парламентарий. Он опроверг информацию о том, что в момент общения с полицией был пьян.

Ионин добавил, что собирается максимально использовать случившийся резонанс для привлечения к проблеме обманутых дольщиков в Камышлове.

«У меня задача, чтобы Генпрокуратура занялась делом застройщика Блинова, который обокрал людей. Мы этой темой занимается с 2013 года. Люди не получили квартиры, но до сих пор выплачивают кредиты, а застройщик, осужденный за мошенничество, получил амнистию ко Дню Победы. Ситуация до сих пор не сдвинулась с места, хотя люди много раз выходили на митинги», – сообщил депутат.

Добавим, что свердловская полиция пока никак не комментирует инцидент с Иониным. Информация будет дана после получения официальных итогов разбирательства, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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