Полиция задержала помощника депутата Госдумы, стрелявшего из автомата

Помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Павел Грибков задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Об этом РИА «Новый День» сообщил источник в партии «Справедливая Россия». Полиция задержала Грибкова, когда тот возвращался из Екатеринбурга в Камышлов. По словам источника, у мужчины провели обыск.

Грибков присутствовал сегодня на пресс-конференции, где вместе с Дмитрием Иониным дал объяснения журналистам по вчерашней стрельбе в жилом квартале Камышлова.

«Мой помощник Павел Грибков по моей просьбе приобрел охолощенный автомат. Оружие мы хотели подарить юнармейцам. Эти ребята непростые, они в ближайшее время получат медали за то, что помогли задержать педофила. Подарок хотели сделать на 9 Мая, но раз случился такой резонанс, подарим сегодня. Что было в Камышлове. Мы полдня работали по теме обманутых дольщиков, а после этого поехали в ресторан покушать. Там Павел показал мне автомат, и я решил его проверить. Да, это было неправильно. Я совершил глупость и признаю это», – рассказал Ионин.

Также депутат заявил, что приехавшие на место инцидента сотрудники полиции не составили протокол, но в течение двух часов не давали ему выехать из города. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что комментариев для СМИ не будет до завершения проверки этого случая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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