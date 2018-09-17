В Камышлове вынесли приговор застройщику, которого от колонии защищали обманутые дольщики

В Камышлове вынесли приговор по статье о мошенничестве застройщику Блинову, который оставил дольщиков без квартир и с кредитами. Его уже судили по более мягкой статье, но банк, через который кредитовались люди, добился более жесткой квалификации. Пострадавшие жители, между тем, такое решение банка пикетировали.

Конфликт между дольщиками в Камышлове и застройщиком, который проживает там же, Дмитрием Блиновым тянется уже шесть лет. Напомним кратко, как махинатор уговорил людей взять кредиты на его стройку. Коммерсант попросил своих подчиненных оформить на себя кредиты в Сбербанке и передавать денежные средства ему для окончания строительства дома. Блинов пообещал гасить займы граждан самостоятельно, а также утверждал, что передаст работникам новые квартиры. Но своего слова не сдержал, и граждане остались должны банку. В 2016 году суд признал Блинова виновным по статье 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», но бизнесмен избежал наказания, попав под амнистию.

Однако приговор был отменен. А сегодня Блинова осудили снова, но уже по более тяжкой статье – ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс. рублей. «Также суд возложил на Блинова ряд обязательств, в том числе в течение испытательного срока полностью погасить перед банком задолженность в размере причиненного ущерба в сумме свыше 31 млн рублей», – отметили в прокуратуре.

Обязал ли суд Блинова рассчитаться с дольщиками, в прокуратуре не сообщили. Местный житель Павел Грибков рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что теперь Блинов будет платить банку, а банк вернет горожанам деньги, которые они платили за кредиты. В пресс-службе Уральского отделения Сбербанка пообещали предоставить комментарий позднее.

Напомним, предыдущий приговор Блинову был отменен в кассации по жалобе Сбербанка. Кредитная организация просила переквалифицировать дело ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Однако местные жители были против и даже выходили на пикеты против банка. Они считали, если Сбербанк сможет добиться пересмотра приговора, то и им могут вернуть ответственность за кредиты, которые их уговорил оформить на себя Блинов. А для банка переквалификация – шанс вернуть средства, так как еще на этапе следствия у Блинова вдруг за душой ничего не оказалось – ни недвижимости (в частности, загородного дома), ни дорогостоящего внедорожника.h

Камышлов, Светлана Загороднева

Камышлов. Другие новости 17.09.18

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