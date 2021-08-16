Дмитрий Ионин может сняться с выборов в Госдуму по Березовскому округу

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин может сняться с выборов в ГД по Березовскому одномандатному округу. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к партии.

Березовский округ был единственной территорией, где «Единая Россия» с большой долей вероятности могла проиграть парламентские выборы в Свердловской области. От партии власти там выдвинулся экс-биатлонист и депутат ЕР Сергей Чепиков, а Дмитрий Ионин был его главным конкурентом. Политологи оценивали шансы обоих кандидатов как 50 на 50. По данным инсайдеров, Ионин не собирался уходить, но него надавили по партийной линии через Москву. Сам депутат от комментариев отказался.

Дмитрий Ионин еще может сохранить за собой место в Госдуме, так как участвует в выборах по партийному списку «Справедливой России». В областной тройке он занимает второе место после председателя местного регионального отделения партии Андрея Кузнецова. Чтобы Ионин прошел в парламент, эсеры должны набрать в территориальной группе порядка 13-14% голосов избирателей. В партии не исключают, что это возможно, так как на выборах-2016 «Справедливая Россия» в Свердловской области набрала как раз 14%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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