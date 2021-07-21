Арестованы счета семьи Ковпаков. Их уличили в выводе миллиарда рублей

Арбитражный суд наложил арест на счета, денежные средства и имущество семьи Ковпаков: основателя сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака, его сына Льва Ковпака и супруге последнего Вероники Ковпак. Особенно эта ситуация может быть неприятной для Льва Игоревича, которого уличают в выводе более полумиллиарда рублей – он действующий депутат Госдумы от «Единой России» и намерен избраться в сентябре.

Как передает корреспондент «Нового Дня», решение об аресте счетов было принято по ходатайству исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова. С октябре 2020 года эта компания признана банкротом, идет конкурсное производство. Конкурсный управляющий посчитал, что Ковпаки должны быть привлечены к субсидиарной ответственности, а кроме них – юрлица ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО ОЖК и ООО «Лев». Эти компании входят в группу компаний «Бест», которая связана с Ковпаками, и Марков полагает, что предприниматели и депутат могли через юрлица выводить деньги из «Продовольственной компании», из-за чего фирма и обанкротилась.

«Ковпак Л.И. совершал недобросовестные действия по выводу денежных средств ООО «Продовольственная компания» в пользу непосредственно подконтрольных ему компаний (ООО «Продукт Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев», ООО «Прометей» и др.) и иных компаний, входящих в ГК «Бест», находящихся под его контролем, а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге (Ковпак В.А.) и отцу (Ковпак И.И.) систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л.И. были выведены активы должника в общей сумме 658 265 627 руб. 90 коп.», – пояснял конкурсный управляющий.

По его же мнению, Вероника Ковпак вывела более 9 миллионов рублей в подконтрольные ей компании и около 10 миллионов – лично себе. Игорь Иванович вывел из «Продовольственной компании» на подконтрольные ему юрлица 15 миллионов, в том числе на счета ООО «Лев» (юрлица «Кировского»). А вместе с сыном он вывел активы компании-банкрота на сумму еще более 630 миллионов рублей. Также в наращивании долгов «Продовольственной компании» участвовали принадлежащие Ковпакам фирмы – Марков перечисляет несколько случаев, в каждом из которых речь идет о десятках миллионов рублей. В своем ходатайстве конкурсный управляющий подробно поясняет, как связаны все компании и Ковпаки.

Арбитражный суд Свердловской области посчитал, что аресты счетов как Ковпаков, так и ряда связанных с ними компаний – соразмерная обеспечительная мера, пока рассматривается вопрос о привлечении их к субсидиарный ответственности – сумма составляет около миллиарда рублей. Как это решение скажется на перспективе Льва Ковпака на выборах и на работе магазинов «Кировский», выяснить не удалось – депутат звонки журналиста сбрасывает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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