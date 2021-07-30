В Арбитражном суде решат вопрос о привлечении депутата Ковпака к ответственности за долги компании

На следующей неделе в Арбитражном суде Свердловской области начнут рассматривать вопрос о привлечении депутата Госдумы единоросса Льва Ковпака к субсидиарной ответственности из-за долгов компании-банкрота. Аналогичное требование подано в отношении его супруги Вероники Ковпак, его отца, основателя сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака и четырех юридических лиц: «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК и «Лев». Заседание назначено на 5 августа.

Вопрос о привлечении их к субсидиарной ответственности поставил конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков. По его мнению, Лев Ковпак выводил деньги из этой фирмы с помощью подконтрольных ему юрлиц, которые входят в ГК «Бест», а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге и отцу – всего более 650 миллионов рублей. Вероника Ковпак вывела около 9 миллионов рублей в подконтрольные ей компании и 10 миллионов лично себе. Игорь Иванович вывел из «Продовольственной компании» на подконтрольные ему юрлица 15 миллионов, в том числе на счета ООО «Лев» (юрлица «Кировского»). А вместе с сыном он вывел активы компании-банкрота на сумму еще более 630 миллионов рублей.

В итоге «Продовольственная компания» была признана банкротом, ее кредиторы пытаются вернуть свои деньги. Если факты вывода денег Ковпаками будут доказаны, то они будут вынуждены расплатиться за долги компании. «В случае вынесения судебного акта о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на привлеченных лиц возлагается обязанность возвратить денежные средства в размере привлечения. Также для физических лиц подобное привлечение всегда грозит тем, что согласно ст.213.38 Закона о банкротстве, субсидиарная ответственность не списывается и действует «пожизненно» в отношении привлеченного лица, равным образом она распространяется и на наследников такого физического лица после его смерти в размере принятой наследниками наследственной массы», – комментировал «Новому Дню» конкурсный управляющий.

В качестве обеспечительной меры, пока не решится вопрос о субсидиарной ответственности, на счета Ковпаков и связанных с ними юрлиц накладывался арест. Но семья смогла его оспорить, 23 июля Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов Игоря и Льва Ковпаков и компаний – в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество одного из юрлиц. В первоначальном заявлении от адвоката Вероника Ковпак не упоминалась, она подала соответствующее заявление 27 июля, арест с ее счетов был снят накануне.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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