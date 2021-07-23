Арбитражный суд разблокировал счета Ковпаков (ФОТО)

Только что Арбитражный суд Свердловской области принял решение о снятии ареста со счетов и имущества Игоря и Льва Ковпаков.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня в суд лично пришел депутат-единоросс Лев Ковпак. Его отец Игорь Ковпак, основатель сети магазинов «Кировский», не явился – возможно, в силу возраста.

Представитель конкурсного управляющего заявила ходатайство об отложении заседания, так как было слишком мало времени для ознакомления, но суд отказал.

После Лев Ковпак выступил с речью о том, как тяжело приходится его семье. «Моя семья попала в трудную ситуацию. Мой отец получает письма с угрозами, супруга беременна, в августе будет рожать и не спит по нескольку дней», – рассказал Лев Ковпак, отметив, что сеть магазинов «Кировский» постоянно входит в число крупнейших налогоплательщиков и существует уже очень давно. А после он повторил своё мнение – что дело, по которому он сегодня пришел в суд, не экономическое а политическое. «Это чёрный пиар, так как сейчас подходят выборы в Госдуму. Тот ущерб, который нанесён моей репутации, беспрецедентен, я считаю, правда будет за нами. Честно говоря, я переживаю, я никогда не был в такой ситуации, мы честные люди, никогда не брали кредиты».

Его защитник Андрей Винницкий напомнил, что Ковпак, будучи депутатом Госдумы, давно не занимается коммерческой деятельностью. А заморозка счетов магазинов ведет к тому, что они не смогут работать, да и к тому же семья Ковпаков имеет безупречную репутацию (по словам юриста), а потому обеспечительные меры стоит отменить. А кроме того, паралич деятельности не позволяет покрывать издержки. Поэтому юрист заявил встречное ходатайство – 309 миллиардов, которые надо взыскать со второй стороны в качестве компенсаций убытков магазинам за все время рассмотрения дела. Что касается супруги Льва Вероники Ковпак, то никакого ходатайства от неё по поводу отмены ареста не поступало. Юрист зачитал в суде, что она как член семьи поддерживает отмену обеспечительных мер, но представители второй стороны обратили внимание, что ходатайством это не подтверждено.

Защитник Игоря Ковпака ходатайствовал об отмене обеспечительных мер в отношении его подзащитного, а также ООО «Лев» и ООО «Армаг». Он предложил в качестве обеспечительной меры выбрать арест имущества ООО «Армаг», оценка имущества суду была предоставлена, она превышает размер заявленной субсидиарной ответственности – речь идёт о парковке и подвальных посещениях на Восстания, 50. Представитель ООО «Лев» (одно из юрлиц «Кировского») также просит снять арест, к тому же магазины уже терпят убытки – некоторые контрагенты после публикаций в СМИ потребовали 100-процентную предоплату.

Представитель одного из истцов, ООО «РНГО», выступил против смены меры обременения, так как «Армаг» предоставил ничем не подкреплённые документы об оценке собственности. К тому же у представителя ООО «Армаг» не нашлось документов, подтверждающих, что он может давать разрешение на арест имущества. Ещё один момент, который подметили юристы, – «Армаг» – компания Игоря Ковпака, у Вероники Ковпак в этом бизнесе 1%, как это юрлицо может отвечать имуществом за неё? В целом сегодня на весьма эмоциональные аргументы стороны Ковпаков и их бизнеса вторая сторона отвечала сугубо юридическими вопросами, уточнениями и замечаниями.

Аргументируя необходимость оставить счета под арестом, Представитель конкурсного управляющего напомнила: выявлено, что начиная с 2017 года выводились денежные средства в пользу подконтрольных Ковпакам компаний. Конечным бенефициаром являлся Ковпак Лев Игоревич.

В итоге судья решил, что арест счетов и имущества – неподходящая обеспечительная мера, ее заменили. В отношении Игоря и Льва Ковпаков теперь действует другая обеспечительная мера – наложение ареста на нежилые помещения на улице Восстания и земельный участок там же. Что касается юрлиц, счета которых тоже были арестованы, то и в этом случае произошла замена – им запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ и отчуждать имущество.

В отношении Вероники Ковпак арест счетов сохраняется.

Напомним, счета Игоря и Льва Ковпаков и некоторых связанных с ними компаний были арестованы в рамках разбирательства в деле о банкротстве. Конкурсный управляющий Константин Марков ООО «Продовольственная компания» считает, что они через подконтрольные предприятия выводили деньги из этого юрлица, что и привело к банкротству. Марков добивается привлечения семьи Ковпаков к субсидиарной ответственности, их могут заставить вернуть деньги. А речь идет о сумме около миллиарда рублей. О том, как связаны Игорь и Лев Ковпак с компанией-банкротом, сообщается в материалах дела, «Новый День» ранее это описывал. Лев Ковпак уверен, что история с банкротством и субсидиарной ответственностью – это дело политическое, связано с тем, что он будет переизбираться в Госдуму (Ковпак, стоит отметить, представляет партию «Единая Россия»). У конкурсного управляющего объяснение иное: дело о банкротстве открыто более года, и в судебных актах неоднократно уже устанавливалась недобросовестность бенефициаров должника, в т.ч. в виде вывода имущества и наращивании кредиторской задолженности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Всеволод Феникс

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