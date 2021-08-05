К делу о субсидиарной ответственности семьи Ковпаков привлекают новых соответчиков

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области начал рассматривать вопрос о привлечении депутата Госдумы единоросса Льва Ковпака к субсидиарной ответственности из-за долгов компании-банкрота. Аналогичное требование подано в отношении его супруги Вероники Ковпак, его отца – основателя сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака, а также четырех юридических лиц.

Сегодня соистец, компания «Цион», подала ходатайство о привлечении в качестве соответчиков двух физических лиц: Ирины Денисовой – учредителя «Продовольственной компании» и её директора Белкина, а также одного юрлица – банка «Зенит». По мнению кредиторов, Денисова и Белкин ответственны за сделки, приведшие к банкротству компании. Что касается банка, то, считают кредиторы, он совершил крайне подозрительную сделку, выдав компании кредит в 365 млн рублей в момент, когда её выручка составляла всего 250 тысяч в год. Сторона полагает, что через цепочку транзакций деньги вернулись в банк.

Лев Ковпак заявил «Новому Дню», что его оппоненты пытаются затянуть процесс. Следующее заседание назначено на 11 августа.

Напомним, вопрос о привлечении Ковпаков и ряда других лиц к субсидиарной ответственности поставил конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков. По его мнению, Лев Ковпак выводил деньги из «Продовольственной компании» с помощью подконтрольных ему юрлиц, которые входят в ГК «Бест», а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге и отцу – всего более 650 миллионов рублей. Вероника Ковпак вывела около 9 миллионов рублей в подконтрольные ей компании и 10 миллионов лично себе. Игорь Иванович вывел из «Продовольственной компании» на подконтрольные ему юрлица 15 миллионов, в том числе на счета ООО «Лев» (юрлица «Кировского»). А вместе с сыном он вывел активы компании на сумму еще более 630 миллионов рублей.

В итоге «Продовольственная компания» была признана банкротом. Если факты вывода денег Ковпаками будут доказаны, то они будут вынуждены расплатиться за ее долги.

В качестве обеспечительной меры, пока не решится вопрос о субсидиарной ответственности, на счета Ковпаков и связанных с ними юрлиц накладывался арест. Но семья смогла его оспорить, и 23 июля Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов Игоря и Льва Ковпаков и компаний – в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество одного из юрлиц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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