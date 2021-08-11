Суд перенес рассмотрение дела Ковпака о привлечении к ответственности за долги компании

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение дела о привлечении к субсидиарный ответственности депутата Госдумы Льва Ковпака и членов его семьи. Причина – банкротство «Продовольственной компании», конкурсный управляющий которой считает, что Ковпаки и подконтрольные им фирмы выводили из этого предприятия деньги, что и стало причиной ее разорения.

На сегодняшнем заседании, в отличие от прошлого, Лев Ковпак не присутствовал, не было и его защитника – но в суд пришла бумага о том, что Лев и Вероника Ковпаки явиться не могут и выступают против того, чтобы основное судебное заседание рассматривалось в их отсутствие. Они же заявили, что им никакие документы с предыдущего заседания не поступили. Стороны довнесли некоторые бумаги, после чего судья объявил перерыв до 1 сентября.

Добавим, ранее соистец, компания «Цион», подала ходатайство о привлечении в качестве соответчиков двух физических лиц: Ирины Денисовой – учредителя «Продовольственной компании» и её директора г-на Белкина, а также одного юрлица – банка «Зенит». По мнению кредиторов, Денисова и Белкин ответственны за сделки, приведшие к банкротству компании. Что касается банка, то, считают кредиторы, он совершил крайне подозрительную сделку, выдав компании кредит в 365 млн рублей в момент, когда её выручка составляла всего 250 тысяч в год. Сторона полагает, что через цепочку транзакций деньги вернулись в банк.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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