В суде вынесли решение об арестованных счетах компаний Ковпака

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания», причастным к которому конкурсный управляющий считает депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца и основателя магазинов «Кировский» Игоря Ковпака и ряд связанных с ними активов. В ходе очередного заседания суд снял арест со счетов компании «Прометей» – ранее средства компании в пределах 52 миллионов блокировались по заявлению конкурсного управляющего. Эта фирма, по данным «Контур-Фокуса», на 84,8% принадлежит Льву Ковпаку. Также ранее по требованию одного из кредиторов накладывался арест на счета ООО «ОЖК» – бывший гендиректор этой компании Ирина Денисова привлекается как соответчик по делу о выводе средств из «Продовольственной компании». Ранее в суде наложили арест на сумму более миллиарда, суд частично обеспечительную меру снял, компания сможет распорядиться деньгами в размере 10 миллионов рублей, которые должны пойти за зарплаты, налоги, выплаты за кредит, расчеты с энергетиками и некоторыми поставщиками.

Также ранее в суде арестовывали счета ООО «Лев», который считается основным юрлицом «Кировского» и на 99,5% принадлежит Игорю Ковпаку – обеспечительная мера продолжает действовать.

Напомним, конкурсный управляющий Константин Марков считает, что Ковпаки и подконтрольные им фирмы вывели более миллиарда рублей со счетов ООО «Продовольственная компания», что привело к краху этого бизнеса и его долгам перед другими фирмами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

Екатеринбуржцев бесплатно протестируют на ВИЧ в центре города. / МУП «Екатеринбургфарм» подготовили к приватизации. / Жара, пожары, коронавирус: итоги самого продолжительного лета в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»