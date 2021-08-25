Суд снова арестовал миллионы на счетах компаний Ковпаков

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета компаний, связанных с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца, основателя магазинов «Кировский», Игоря Ковпака. Решение принято в рамках дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания», за разорение которой Ковпаков пытаются привлечь к субсидиарной ответственности.

Как говорится в решениях арбитражного суда, конкурсный управляющий потребовал арестовать счета и имущество ООО «Лев» на сумму около 2 миллионов рублей, так как посчитал, что эти деньги были выведены из «Продовольственной компании», и саму сделку стоит признать недействительной. Согласно данным «Контур-Фокуса», «Лев» на 99,5 % принадлежит Игорю Ковпаку, 0,5% – доля его сына. Компания считается основным юрлицом сети магазинов «Кировский». Счета ООО «Прометей» арестованы на 52 миллиона рублей – конкурсный управляющий посчитал, что и в этом случае выводились деньги из конкурсной массы компании-банкрота в ущерб остальным кредиторам. Льву Ковпаку в этом бизнесе принадлежит 84,8 %.

Добавим, ранее суд арестовывал счета семьи Ковпаков и нескольких связанных с ними компаний в рамках этого же дела, но после было принято решение о замене обеспечительной меры – был наложен арест на имущество одного из юрлиц. Конкурсный управляющий Константин Марков считает, что Ковпаки вывели более миллиарда рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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