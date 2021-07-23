Конкурсный управляющий объяснил, почему арест счетов Ковпака не может быть связан с выборами

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области рассмотрят ходатайство Игоря и Льва Ковпаков на арест их имущества. Лев Игоревич намерен прийти на заседание, но в успех дела он, судя по всему, не очень верит. «Как по закону – так и будет», – описал он свои ожидания в разговоре с корреспондентом «Нового Дня». Лев Ковпак уверен, что аресты счетов – дело политическое и связано с тем, что он собирается переизбраться в Госдуму.

«Дело длится больше года, но вся эта история (с арестом счетов и ходатайством о привлечении к субсидиарной ответственности, – прим. ред.) появилась за два месяца до выборов. Я вообще никак с этой компаний (ООО «Продовольственная компания») не связан и с 2013 года хозяйственной деятельностью не занимаюсь, тем более не вхожу в состав учредителей. Я депутат Госдумы, нельзя. А он (Игорь Ковпак, отец депутата и основатель «Кировского», – прим. ред.) тем более. С 2013 года он на пенсии, даже по геолокации можно посмотреть, основное время проводит в Среднеуральске», – прокомментировал Лев Ковпак. Отметим, Ковпак-младший – депутат от «Единой России». Кто бы из конкурентов от других партий мог ставить ему такие препоны, парламентарий не говорит, но обещает назвать фамилию, когда будет полностью в своей позиции уверен.

Конкурсный управляющий Константин Марков, который и подал иск о привлечении Ковпаков к ответственности, объяснил, почему аргумент про связь дела и выборов несостоятелен. «Дело о банкротстве ООО «Продовольственная компания» возбуждено в марте 2020 года и длится уже больше года. За указанный период времени в судебных актах неоднократно уже устанавливалась недобросовестность бенефициаров должника, в т.ч. в виде вывода имущества и наращивании кредиторской задолженности», – сообщил он «Новому Дню». Поэтому, объяснил Марков, подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности никак не связана с тем, что Ковпак будет участвовать в выборах, а связана «исключительно с выявленными в процессе проведения процедуры данными и с обязанностью арбитражного управляющего в целях защиты интересов кредиторов подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц».

Решение об аресте счетов было принято несколько дней назад – суд посчитал, что это адекватная обеспечительная мера, пока не рассмотрен вопрос о привлечении депутата, его отца и его супруги к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО «Продовольственная компания». Эту фирму признали банкротом в прошлом году, идет конкурсное производство. Марков считает, что Ковпаки через подконтрольные им фирмы выводили деньги из «Продовольственной компании», из-за чего она и обанкротилась. Речь идет о сумме около миллиарда рублей. В материалах дела подробно расписано, кто и какие суммы мог присвоить и как Ковпаки связаны с компанией-банкротом. «Новый День» ранее про это рассказывал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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