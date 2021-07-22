Игорь и Лев Ковпаки требуют отменить решение об аресте их счетов

Основатель сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак и его сын, депутат Госдумы от «Единой России» Лев Ковпак пытаются отменить решение суда о наложении ареста на их счета и имущество. В Арбитражный суд Свердловской области поступили ходатайства об отмене обеспечительных мер. Кроме Игоря и Льва Ковпаков ходатайства подали два юрлица – ООО «Армаг» и ООО «Торговое предприятие «Кировский». Заседания пройдут завтра, 23 июля. Аналогичного ходатайства от Вероники Ковпак в картотеке суда нет.

Как накануне сообщал «Новый День», арбитражный суд наложил арест на счета, денежные средства и имущество семьи Ковпаков в качестве обеспечительной меры. Банкротится ООО «Продовольственная компания», и ее конкурсный управляющий Константин Марков считает, что депутата и его родственников надо привлечь к субсидиарной ответственности. По его мнению, они и подконтрольные им фирмы выводили деньги со счетов «Продовольственной компании», доведя ее до разорения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.21

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