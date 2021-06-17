Как голосовали уральские депутаты Госдумы VII созыва за самые скандальные законы

На этой неделе завершилась последняя сессия Государственной думы VII созыва, работавшего в 2016-2021 году. Редакция РИА «Новый День» решила вспомнить, как за наиболее резонансные законопроекты голосовали депутаты, избранные от Свердловской области.

«Мусорная реформа», которая до сих пор вызывает множество споров, начала обсуждаться еще в предыдущем, шестом, созыве. Первый законопроект, посвященный этой теме, назывался «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Внесен он был в 2011 году, а принят в третьем и окончательном чтении – только 23 декабря 2014. В законе были прописаны такие понятия, как «региональные операторы» и «нормативы». Его поддержали четыре свердловских депутата, которые работали и в VI, и в VII созыве, а возможно, попадут и в следующий. Это Николай Езерский (КПРФ), Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров (все трое – ЕР).

Одним из первых скандальных законов, принятым VII созывом (в январе 2017 года), стал закон о декриминализации побоев. В результате его принятия семейное насилие (по статистике, в основном, в отношении женщин и детей) стало административным правонарушением с максимальным наказанием в виде ареста на 15 суток. За проголосовали единороссы: Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Сергей Чепиков, а также эсер Александр Бурков и жириновец Игорь Торощин. Коммунист Николай Езерский голосовал против, либерал-демократ Данил Шилков – не голосовал.

27 сентября 2018 года Госдума проголосовала в третьем чтении за законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в народе – «о повышении пенсионного возраста». За проголосовали все вышеперечисленные депутаты от «Единой России». Против – коммунист Николай Езерский и либерал-демократ Данил Шилков. Эсер Дмитрий Ионин (заменивший к тому времени Александра Буркова) и либерал-демократ Игорь Торощин не голосовали. Как уже писал «Новый День», по итогам выяснилось, что из 332 голосов за 330 принадлежат депутатам от «Единой России». Из всех единороссов отличилась только Наталья Поклонская, которая отказалась поддержать законопроект.

11 марта 2020 года Госдума приняла предложенный президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию. Напомним, последняя поправка в основной закон страны была внесена 10 марта с голоса депутатом Госдумы от «Единой России» Валентиной Терешковой. Благодаря первой женщине-космонавту, в законе появилось положение, позволяющее «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. За проголосовали все свердловские депутаты, кроме коммуниста Езерского – он воздержался. Депутат от Свердловской области Павел Крашенинников, напомним, входил в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции.

В 2021 году началось закручивание гаек в интернете. Например, в марте вступил в силу закон об ответственности за распространение информации об иноагентах без специальной пометки. За отсутствие маркировки Роскомнадзор может выставить СМИ штрафы до 50 тысяч рублей, сами иноагенты заплатят до полумиллиона рублей. Соавтором был свердловский депутат Андрей Альшевских. Все единороссы проголосовали за, Езерский – против, Ионин и Торощин не голосовали.

9 июня 2021 усилиями депутатов от «Единой России» Госдума одобрила в третьем окончательном чтении поправки в закон об информации и ее защите, которые предусматривают досудебное ограничение доступа к интернет-ресурсам с критическими публикациями с «порочащими честь и достоинство» граждан данными. Соавтором этого законопроекта, как и других по схожей проблематике, стал свердловский депутат Андрей Альшевских. За проголосовали сам Альшевских, Алексей Балыбердин, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Сергей Чепиков, Антон Шипулин (все – ЕР). Коммунист Езерский голосовал против, эсер Дмитрий Ионин и либерал-демократ Игорь Торощин не голосовали.

Одним из последних резонансных законов уходящего созыва стал закон об ограничении пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. При обсуждении представители оппозиции обращали внимание на некую «правовую неопределенность». «Несмотря на то, что ко второму чтению немножечко доработали формулировки, и вроде бы теперь «причастность» будет определяться судом, а не просто так правоприменителем. В любом случае, эти формулировки смазаны в «выражении поддержки, в том числе в сети Интернет». Что это такое? Комментарии, донаты, участие в массовых мероприятиях, которые проходили по всей стране», – отметил депутат Алексей Куринный. Свердловские единороссы проголосовали за, Езерский – против, Ионин – воздержался, Торощин – не голосовал.

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