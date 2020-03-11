«Поздравляю!..» Госдума одобрила поправки в Конституцию

Госдума в третьем чтении одобрила закон о поправках в Конституцию РФ. Согласно регламенту, депутаты сначала проголосовали по первой статье документа, в которой речь шла непосредственно об изменениях в Основной закон страны. После этого было объявлено голосование по законопроекту в целом.

Как пояснил глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников, законопроект состоит из трех статей: первая посвящена поправкам в Конституцию, вторая общероссийскому голосованию, и третья – переходным положениям.

В итоге оба голосования завершились с одинаковым результатом: 383 депутата поддержали инициативу, и 43 воздержались. Против не голосовал никто.

«Закон одобрен в третьем чтении. Поздравляю!» – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив поблагодарить тех, кто активно участвовал в разработке статей Конституции, назвав, в частности, академика РАН Талию Хабриеву, главу думского профильного комитета Павла Крашенинникова и секретаря Общественной палаты РФ Лидию Михееву.

Напомним, последняя поправка в Основной закон страны была внесена накануне с голоса депутатом Госдумы от «Единой России» Валентиной Терешковой. Благодаря первой женщине-космонавту, в законе появилось положение, позволяющее «обнулить» президентские сроки Владимира Путина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.03.20

Спикер Госдумы: Отказ от «поправки» Терешковой ведет к тяжелейшим последствиям. / «Почему мы дискриминацию вводим?..» Жириновский предложил переименовать должность «президента» в «повелителя». / Аналитики предупредили о риске финансового кризиса в РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»