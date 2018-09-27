И снова Поклонская. Как проголосовали депутаты Госдумы по пенсионной реформе (СПИСОК)

По итогам голосования по самому скандальному законопроекту 7 созыва нижней палаты парламента – пенсионной реформе выяснилось, что из 332 голосов «за» 330 принадлежат депутатам от «Единой России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наталья Поклонская вновь отличилась, отказавшись поддержать законопроект.

Ранее за подобную «выходку» экс-прокурор Крыма уже подверглась партийным санкциям и лишилась поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, и накануне при рассмотрении документа во втором чтении она не голосовала. Так или иначе, Поклонская стала единственным «единороссом», кто отдал голос против пенсионной реформы.

Кроме того, судя по данным официального сайта Госдумы, девять членов фракции «Единая Россия» не голосовали вообще. Это семь народных избранников, которые, по словам представителя фракции, отсутствовали по уважительным причинам: Оксана Пушкина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов вновь оказались в командировке, а Андрей Барышев, Николай Ковалев, Алексей Красноштанов, Юрий Мищеряков – на больничном. Кроме того, не голосовали Николай Герасименко и Сергей Железняк, который не присутствовал ни на первом, ни на втором чтении законопроекта.

Во фракции КПРФ 42 из 43 голосов были отданы против законопроекта, не голосовал только Михаил Авдеев. В ЛДПР же, похоже, наметился раскол: Юрий Волков вновь поддержал повышение пенсионного возраста, а 17 из 40 депутатов не голосовали – в том числе и лидер фракции Владимир Жириновский. 22 голоса либерал-демократов были отданы против скандального документа.

«Справедливая Россия» голосов в поддержку законопроекта не отдала – из 23 депутатов 17 голосовали против, а шесть вообще не нажали кнопку.

Воздержавшихся среди депутатов Госдумы не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.09.18

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