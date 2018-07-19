Поименный список депутатов Госдумы, одобривших пенсионную реформу. В рядах ЕР против проголосовала только Поклонская (СКРИНШОТ)

Сегодня Госдума России усилиями депутатов из фракции «Единая Россия» приняла в первом чтении нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством 16 июня и вызвавший волну возмущения по всей России. В распоряжение РИА «Новый День» попал поименный список единороссов, проголосовавших в поддержку пенсионной реформы. Напомним, повышение пенсионного возраста одобрили 328 парламентариев ЕдРа. Всего во фракции «Единая Россия» насчитывает 337 депутатов. Однако в депутатском объединении ЕдРо нашелся единственный депутат, кто проголосовал против резонансной реформы. Им оказалась Наталья Поклонская.

В списке также можно увидеть имена восьми единороссов, которые отсутствовали на важнейшем заседании нижней палаты парламента и соответственно не голосовали по пенсионному вопросу. В их числе – такие известные представители «партии власти» Виталий Милонов, Сергей Железняк, Вячеслав Фетисов, а также Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Дмитрий Юрков, Олег Колесников.

«Новый День» публикует список полностью.

Отметим, что против пенсионной реформы проголосовали все 42 депутата от КПРФ, 22 – от «Справедливой России» (не голосовал Вадим Белоусов), 37 – от ЛДПР (не голосовал Юрий Волков). «Новый День» публикует соответствующие поименнные списки парламентариев, попавшие в распоряжение агентства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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