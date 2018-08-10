«Встречался с избирателями, узнал о себе много нового», – как депутаты Госдумы готовятся к слушаниям по пенсионной реформе

Пенсионная реформа сорвала отдых депутатам Госдумы. Избранники колесят по своим регионам, чтобы собирать, как они заявляют, предложения «на земле» к предстоящим парламентским слушаниям, которые состоятся 21 августа. Правда, пока не определен формат мероприятия, и неизвестно, в каком виде депутаты будут представлять свою позицию. РИА «Новый День» опросил парламентариев от Свердловской области, чтобы узнать, как они работают с избирателями по скандальному законопроекту.

Напомним, в первом чтении за повышение пенсионного возраста граждан РФ проголосовала вся фракция «Единой России», за исключением нескольких партийцев.

Депутат Андрей Альшевских, одобривший реформу, признается, что за последний месяц услышал «много нового и интересного о себе» на встречах с избирателями.

«На моих приемах люди условно делятся на две категории. Первые резко против этого закона и не хотят ничего слушать. Вторые возмущены, но задают вопросы, и им можно что-то объяснить. Неприятие вызвано еще и плохой информационной работой со стороны правительства России. Людям толком не объяснили, зачем нужны эти изменения», – рассказал депутат.

По его словам, сейчас обсуждается несколько смягчающих поправок к законопроекту. Во-первых, снижение возрастной планки выхода на пенсию для женщин до 60 лет (или еще ниже), для мужчин – до 63 лет. Во-вторых, установить надбавку к пенсиям в два раза больше ежегодного уровня инфляции (сейчас законопроект предписывает только повышение на 1000 рублей). Также предлагается рассматривать «пенсионный» закон комплексно вместе с вопросами здравоохранения и трудоустройства.

«Все собранные от избирателей предложения я направлю во фракцию ЕР, далее они должны поступить к Сергею Неверову и Дмитрию Медведеву. Свое участие в слушаниях я уже подтвердил аппарату Госдумы. Но пока не знаю, буду ли выступать на них. На днях решили, что слушания будут расширенными, с участием представителей регионов и экспертов. В этом случае, считаю, надо депутатам послушать другие мнения. Но если мне предложат выступить, я готов, мне есть что сказать», – отметил Альшевских.

Его коллега по партии Сергей Чепиков отметил, что готов принять участие в слушаниях, если получит приглашение на них. В качестве возможных поправок к законопроекту он назвал меры стимулирования работодателей для приема на работу людей предпенсионного возраста.

«Да, этот закон вызывает болезненную реакцию в обществе, но есть объективные экономические причины. Вы думаете, я хочу повышения пенсионного возраста? Или президент? Но президент сказал, или лопнет бюджет пенсионного фонда, или бюджет РФ. Поэтому и взята пауза в два месяца между первым и вторым чтением, чтобы еще раз проанализировать этот закон», – рассказал Чепиков.

Депутат-единоросс и представитель профсоюза УВЗ Алексей Балыбердин намерен выступить на слушаниях и уже подал заявку. Как сообщил парламентарий «Новому Дню», он хочет предложить расширить список профессий, которых не коснется пенсионная реформа – в частности, это люди, занятые на вредном производстве и проживающие в неблагоприятных экологических условиях.

«Я общался со своим профсоюзом и пытался объяснить, что именно предлагает правительство. Много негатива было именно из-за того, что люди запомнили только цифры в законе. Конечно, были разные мнения и эмоциональные реакции. Поэтому мы сейчас собираем все предложения, чтобы минимизировать последствия закона. Думаю, ко второму чтению поправок будет очень много. Несмотря на то, что сейчас у депутатов формально отпуск, мы все работаем и готовы прилететь в Москву на слушания».

Парламентская оппозиция единым фронтом выступает против повышения пенсионного возраста, но с выступлениями на слушаниях пока не определилась.

Депутат от КПРФ Николай Езерский сообщил агентству, что лично участвовать в этом мероприятии не планирует. «В нашей партии есть для этого специальная бригада, депутаты, которые выразят нашу позицию. На этом обсуждении будет много представителей регионов, профсоюзов, общественных организаций, они привезут свои предложения. А лично я нахожусь сейчас на Урале, встречаюсь с людьми, мы собираем подписи против повышения пенсионного возраста, которые впоследствии пригодятся нам и для референдума. Ездил в Первоуральск, в Богданович, там встречался с избирателями и собирал подписи, скоро приедет мой помощник из ХМАО, тоже привезет подписи. Все избиратели, с которыми я встречался, за то, чтобы все оставить как есть», – отметил коммунист.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин рассказал, что все его предложения по пенсионной реформе оформлены в виде законодательных инициатив партии, где он выступает соавтором. «По поводу того, кто от фракции будет выступать с нашими предложениями на слушаниях – решение пока официально не принималось, но полагаю, что это будет Олег Шеин, как основной специалист по пенсионной тематике», – добавил собеседник агентства.

Представитель ЛДПР в Госдуме Данил Шилков сообщил, что примет участие в слушаниях, но пока не знает их регламента – дадут слово лидерам фракции или доверят выступать депутатам от регионов. При этом сбором предложений от избирателей занимается партийный штаб в Свердловской области. Как пояснил помощник парламентария Евгений Ишанов, сейчас партийцы проводят небольшие дворовые встречи и принимают запросы от профсоюзных первичек. Полная информация о предложениях будет готова к 20 августа, но и после слушаний депутаты ГД продолжат работать на региональной неделе. «В основном избиратели требуют оставить все как есть. Были также предложения снизить темпы перехода по повышению пенсионного возраста до полугода. То есть, повышение все равно будет, но не такими варварскими методами, как предлагается сейчас», – отметил Ишанов.

Напомним, в первой версии законопроекта предлагается поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. Поправки ко второму чтению документа будут приниматься вплоть до 24 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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