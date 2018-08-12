Несколько сотен человек вышли на митинг против пенсионной реформы в Первоуральске

Около трехсот человек вышли сегодня на митинг против повышения пенсионного возраста в Первоуральске.

Как рассказал РИА «Новый День» лидер местной ячейки КПРФ Владимир Вохмяков, люди выступили категорически против повышения пенсионного возраста. Акция была согласована с городскими властями.

Напомним, вчера на митинг против пенсионной реформы вышли жители Белоярского. Участников было около 180 человек. В сообществе Белоярского в соцсети «Одноклассники» говорится, что люди вышли на митинг вчера, так как местные власти запретили им провести митинг вместе со всей страной, 28 июля. На митинг, организованный местными коммунистами, люди принесли советские флаги с серпом и молотом.

Добавим, что в ближайшую субботу состоятся еще как минимум два митинга: в Сысерти и Серове. Это связано с тем, что 21 августа в Москве пройдут большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы.

Первоуральск, служба информации

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