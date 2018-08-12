Жители Белоярского вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

В Белоярском районе Свердловской области прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Это уже далеко не первая акция протеста в регионе.

Как рассказал РИА «Новый День» житель Белоярского Павел Баширов, на митинг пришли около 180 человек. Впрочем, бывший депутат признался, что сам он на митинге не был. В сообществе Белоярского в соцсети «Одноклассники» говорится, что люди вышли на митинг вчера, так как местные власти запретили им провести митинг вместе со всей страной, 28 июля. На митинг, организованный местными коммунистами, люди принесли советские флаги с серпом и молотом.

Добавим, что в ближайшую субботу состоятся еще как минимум два митинга: в Сысерти и Серове. Это связано с тем, что 21 августа в Москве пройдут большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 12.08.18

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