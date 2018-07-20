«Один солдат не изменит приказа командующего»: политологи о судьбе Натальи Поклонской после протестного голосования в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась главной героиней резонансного заседания парламента, где была одобрена пенсионная реформа. Она проголосовала против законопроекта вразрез с позицией фракции «Единой России». Как этот поступок отразится на дальнейшей политической карьере экс-прокурора Крыма, рассказали опрошенные «Новым Днем» эксперты.

Политолог Андрей Колядин считает, что одиночный протест Натальи Поклонской не повлияет на ее позиции в Госдуме. Если «Единая Россия» пойдет на какие-то санкции, то рискует ударить по собственной репутации.

«Во-первых, Наталья достаточно экзальтированный человек, и на протяжении своей депутатской карьеры сделала много незаурядных заявлений. И она человек, который управляется скорее внутренними побуждениями, чем внешним давлением. Поэтому сказать, что ее голосование было совершенно неожиданным для всех, наверное, нельзя. Кстати, я считаю, что она имела полное право, как человек обладающий своим взглядами, совестью и понятиями о чести, так поступить. Думаю, что Наталья продолжит и дальше работать в Государственной думе и будет радовать нас своими незаурядностями. Да, «Единая Россия» может пойти на санкции, но это сделает Поклонскую героем, и еще сильнее унизит партию», – отмечает эксперт.

Вариантов наказания для ослушавшегося члена фракции у ЕР достаточно много: начиная с лишения Поклонской должности руководителя комиссии по доходам депутатов и заканчивая исключением из партии. Однако единороссы вряд ли пойдут на это, полагает

руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Наталья Поклонская не в первый раз идет против течения, и коллеги относятся к этому с пониманием. В силу ее заслуг, она имеет право быть не такой как все. Думаю, партия не будет принимать никаких мер. Кроме того, вчера на голосовании отсутствовали еще несколько депутатов ЕР. Это еще раз показывает, что в партии есть люди с разными взглядами, и ЕР функционирует как живой организм», – отметил собеседник агентства.

Уральский политтехнолог Александр Пирогов также отмечает, что будущему Поклонской ничего не грозит: «Эта специфическая фигура, со специфическим бэкграундом, которую как только ни называли – в том числе и политическим фриком. Все всё понимают. Один солдат приказа командующего не изменит».

Еще один эксперт, Алексей Швайгерт, увидел в одиночном протесте депутата ЕР возможность для многоходовки власти. «Я сильно сомневаюсь, что в отношении Натальи Поклонской будут какие-то санкции. Она символ присоединения Крыма, плюс ее активность, связанная с поклонением царской семье, давно придала тефлоновость ее образу. С другой стороны, «Единой России» грех не использовать тот потенциал Поклонской, который проявился вчера. Теоретически, его можно конвертировать во что-то новое: выводить Поклонскую в лидеры новой партии, или пытаться через ее фигуру организовать дополнительные общественные слушания по реформе. То есть вчерашнее протестное голосование может стать двухходовкой в хорошем смысле слова», – отметил собеседник агентства.

Напомним, вчера конституционное большинство Госдумы РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. «За» проголосовали 328 депутатов «Единой России». Помимо Натальи Поклонской, выступившей против реформы, участия в голосовании не приняли еще восемь единороссов, так как отсутствовали на заседании парламента. В их числе – такие известные представители «партии власти» Виталий Милонов, Сергей Железняк, Вячеслав Фетисов, а также Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Дмитрий Юрков, Олег Колесников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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