Развлекательные телеканалы включились в агитацию за пенсионную реформу

В России не утихают дискуссии вокруг реформы, связанной с повышением пенсионного возраста. Пока депутаты Госдумы РФ принимали законопроект в первом чтении, к пропаганде в пользу изменений включились не только новостные программы официальных телеканалов, но и развлекательное ТВ.

Например, на телеканале «Пятница», который входит в холдинг «Газпром-медиа» и ориентирован на аудиторию в возрасте от 14 до 44 лет, в передаче «Пятница news» появилась рубрика «Долго и счастливо». В ней рассказывают о бодрых пожилых людях, которые и после выхода на пенсию продолжают вести активный образ жизни. «Я хочу быть или классным, или никаким», – говорит герой одного из первых выпусков, который пишет детские песни и занимается спортом.

На том же телеканале начался кастинг бабушек в популярный проект «Орел и решка». «Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей «Орла и решки». Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста. Если вы жаждете увидеть весь мир, полны энергии и хотите утереть нос молодежи, то скорее заполняйте анкету. Работа мечты ждет вас!» – говорится в анонсе к кастингу на сайте телеканала.

Не отстают и другие развлекательные ТВ. Например, один из недавних эфиров «Матч-ТВ» (он также входит в холдинг «Газпром-медиа», его целевая аудитория – это мужчины от 14 до 59 лет) был посвящен пожилым болельщикам. Ведущие телеканала обсуждали, что «в 60 уходить на отдых слишком рано».

На Первом канале, которым владеют Росимущество, «Национальная Медиа Группа» и олигарх Роман Абрамович, запустили в эфир сериал «Старушки в бегах». «Подруги Зина, Лида и Катя, устав от семейных проблем, отсутствия внимания и скучной пенсионерской жизни, решают уехать из города и пожить для себя. Женщины отправляются к своей подруге Полине, которую не видели почти 15 лет. Их дети, испуганные исчезновением, отправляются в погоню за Зиной, Лидой и Катей, а сами «старушки» сталкиваются с самыми разными приключениями и по пути помогают самым разным людям решить их разнообразные проблемы», – говорится в аннотации к многосерийному фильму.

Напомним, вчера в Госдуме РФ состоялось первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Его одобрили 328 парламентариев. «Новый День» ранее публиковал полный поименный список депутатов ГД, которые проголосовали за изменения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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