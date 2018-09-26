Пример Поклонской не оказался заразительным: поименный список депутатов Госдумы, поддержавших пенсионную реформу

Пенсионную реформу во втором чтении поддержали 326 депутатов Госдумы. Как выяснилось, за скандальный законопроект проголосовали не только «единороссы», а во фракции политического большинства вновь нашлись те, кто не нажал на кнопку «за».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Единой России» против реформы на этот раз не голосовал никто – очевидно, для народных избранников убедительным оказался опыт Натальи Поклонской, которая после протестного волеизъявления подверглась партийным санкциям. Воздержался от голосования один депутат-списочник из Дагестана Заур Аскендеров, и вообще не голосовали 15 «единороссов». В этом списке все тот же Сергей Железняк, который пропустил по болезни июльское заседание и де-юре не поддержал пенсионную реформу в первом чтении, и Наталья Поклонская, которая на своей странице в «Фейсбуке» объяснила свою позицию.

«Я голосовала «за» поправки, внесённые Главой государства и снижающие негативные последствия для людей. При этом в целом по всему законопроекту, его концепции и реализации в жизнь голосовать не стала по причине указанного ранее моего негативного отношения к данному закону», – отметила экс-прокурор Крыма.

Кроме того, не голосовали Андрей Барышев, Павел Завальный, Николай Ковалев, Алексей Красноштанов, Юрий Мищеряков, Анна Кувычко, Оксана Пушкина, Александр Пятикоп, Иван Тетерин, Ольга Тимофеева, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Владимир Шаманов.

Правда, депутат Кувычко сразу после процедуры голосования взяла слово и заявила, что кнопка для голосования почему-то не сработала, при том, что она исправно проголосовала «за» повышение пенсионного возраста.

Еще 12 депутатов-единороссов, по словам руководителя фракции Сергея Неверова, отсутствовали на заседании по уважительной причине, но ранее публично поддержали законопроект. Оказалось, что на больничном находятся Андрей Барышев, Николай Ковалев, Николай Красноштанов, Юрий Мищеряков, Александр Пятикоп и Владимир Шаманов. Еще шестеро как раз в день рассмотрения скандального проекта оказались в командировке – это Павел Завальный, Оксана Пушкина, Иван Тетерин, Ольга Тимофеева, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов.

Во фракции коммунистов из 42 голосов 41 был отдан против пенсионной реформы, и только один – за. Этот феномен еще на заседании объяснил член фракции КПРФ Сергей Казанков. Оказалось, что он случайно во время голосования поставил бутылку воды на кнопку для голосования своего отсутствующего коллеги Жореса Алферова, и фактически «за» проголосовала вода.

Фракция либерал-демократов вообще не голосовала – правда, решение не было единодушным, поскольку депутат-списочник от Бурятии Юрий Волков все же нажал на кнопку «за».

В «Справедливой России» 17 из 23 депутатов, как и заявляла ранее фракция, отдали голоса против пенсионной реформы, а шесть вообще не голосовали.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.09.18

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